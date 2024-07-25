Минздрав будет участвовать в лицензировании детских лагерей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава правительства утвердил изменения в постановление о некоторых вопросах министерств здравоохранения и национальной экономики РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Согласно документу, у Минздрава появится ряд новых функций, в том числе согласование лицензии на предоставление образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним.

Также госорган наделен правом определять предельно допустимые уровни содержания никотина и смолистых веществ в курительных табачных изделиях, с нагреваемым табаком, табаке для кальяна, кальянной смеси, системах для нагрева табака.

Министерство также будет разрабатывать и утверждать правила проведения расследования в сфере оказания медуслуг (помощи).

Кроме того, в введение министерства вошло АО «КазМедТех». Ряд других функций описаны в документе.