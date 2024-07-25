Глава японской фармкомпании Kobayashi ушел в отставку

Здравоохранение , В мире
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В своем отчете независимая комиссия раскритиковала производителя за неоперативное реагирование на сообщения о первых случаях смерти потребителей продукции компании

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Президент японской фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical Акихиро Кобаяши и председатель совета директоров Казумаса Кобаяши подали в отставку после случаев смерти, предположительно связанных с употреблением биологически активных добавок (БАД) ее производства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pharmvestnik.ru

Новым главой предприятия станет исполнительный директор Сатоши Ямане. Акихиро Кобаяши останется в совете директоров для решения вопросов выплаты компенсации пострадавшим, которые он и Ямане выделят из примерно половины своих доходов за последние 6 месяцев.

Независимая комиссия, проводившая расследование ситуации, пришла к выводу, что Kobayashi Pharmaceutical не проявила должной оперативности при реагировании на первые случаи летальных исходов, потенциально связанных с употреблением продуктов компании.

Красный дрожжевой рис (monascus purpureus) традиционно используется в азиатской кухне и медицине. БАД на его основе рекламируются как средство для снижения уровня холестерина. Ферменты кодзи активно применяются в Японии и ряде других стран Азии при производстве ферментированной продукции, такой как соевый соус, рисовый уксус, мисо-паста. Это также ингредиент при производстве саке. Красный рис кодзи производится путем добавления специального вида плесени, которая придает конечному продукту такой цвет.

О первых случаях смерти стало известно в январе этого года. В феврале Kobayashi получила информацию о смерти пяти человек после приема БАД. В июне компания сообщила, что красный рис мог стать причиной смерти 76 человек. Кроме того, по информации производителя, после приема кодзи в медицинские учреждения обратились по меньшей мере 1 344 человека, более 230 из них были госпитализированы.

#Япония #отставка #смертность #БАД #фармкомпания #Kobayashi

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