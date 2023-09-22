Суд оставил без изменения приговор экс-руководителям ТОО "Оператор РОП"

Культура и общество
159
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Столичный суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных и адвокатов на приговор межрайонного суда по уголовным делам Астаны в отношении экс-руководителей ТОО «Оператор РОП» и бывшего вице-министра экологии за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz

В апелляционных жалобах осужденные и их адвокаты просили отменить приговор суда и оправдать их. Представители заинтересованных сторон обжаловали приговор в части конфискации имущества, добытого преступным путем.

"Изучив доводы апелляционных жалоб, материалы уголовного дела, заслушав доводы участников процесса, судебная коллегия пришла к выводу о том, что вина осужденных доказана совокупностью представленных доказательств, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз, специалистов и аудиторскими отчетами.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 22 сентября 2023 года приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, 3 июля 2023 года в Астане осудили троих руководителей "Оператора РОП" за хищение 26,8 млрд тенге бюджетных средств.

Приговором суда К. (директор ТОО c 2016 по 2019 год) признана виновной в совершении уголовных правонарушений и осуждена к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях 10 лет.

К. (директор ТОО с 2019 по 2022 год) признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях 10 лет.

П. также признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Финансовый директор Т. признан виновным и осужден к 2 годам лишения свободы. На основании пункта 1 статьи 3 Закона РК от 7 декабря 2021 года "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", наказание ему сокращено наполовину и окончательно назначен 1 год лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях 5 лет.

Отметим, бывшего учредителя ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарову экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан.

#Астана #приговор #апелляция #решение #Оператор РОП

Популярное

Все
Якутское кино: между артхаусом и коммерцией
«Бату и его друзья» путешествуют по Америке
Бум и торжество креатива
Под шахтерской маркой
В цирке мамонты
По три языка на двоих
Девушка-полиглот
37 лет на шахте с риском для жизни
Знаки судьбы Шамиля Фахрутдинова
Услышьте нас!
Не кладите трубку!
Альтернативная реальность медиа
О выборах акимов и электоральной культуре
Оправданные риски
Если к переделу подойти с умом
Еще одну медаль выиграл Казахстан на ЧМ по борьбе
Распоряжение Главы государства
Казахстанский киберспорт впервые представят на Азиаде в Ханчжоу
Кадры решают все
79 олимпийских побед
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Долгие годы жили и не вникали
В Семее выбрали самую красивую девушку
Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан завершился
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Нет границ – только препятствия
Его страстью был футбол
Маленькие шаги к большим целям
На поле встретились роботы
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Турции
Токаев поздравил Национальный олимпийский комитет с 30-летием
Более 100 млн доз вакцины от COVID-19 оказались непригодны в Испании
Какие документы подписали президенты стран ЦА по итогам саммита МФСА
Токсичные водоросли заполонили крупнейшее пресноводное озеро Британии
Курсы для переводчиков появятся на платформе Skills Enbek
Более 120 тонн гуманитарной помощи направил Катар в пострадавшую от наводнений Ливию
Подписывать электронные счета-фактуры стало возможным с помощью eGov QR
Премьер обозначил необходимые меры по развитию туризма в Казахстане
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Необходима энергетическая стабильность
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном

Читайте также

Замакима Актау оштрафовали за занятие бизнесом
Гражданин Хорватии провозил наркотики через Казахстан
Какой будет погода в выходные дни в Казахстане
Ряд руководителей акимата Шымкента наказал антикор

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]