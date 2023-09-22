Суд оставил без изменения приговор экс-руководителям ТОО "Оператор РОП"

Столичный суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных и адвокатов на приговор межрайонного суда по уголовным делам Астаны в отношении экс-руководителей ТОО «Оператор РОП» и бывшего вице-министра экологии за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В апелляционных жалобах осужденные и их адвокаты просили отменить приговор суда и оправдать их. Представители заинтересованных сторон обжаловали приговор в части конфискации имущества, добытого преступным путем.

"Изучив доводы апелляционных жалоб, материалы уголовного дела, заслушав доводы участников процесса, судебная коллегия пришла к выводу о том, что вина осужденных доказана совокупностью представленных доказательств, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз, специалистов и аудиторскими отчетами.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 22 сентября 2023 года приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, 3 июля 2023 года в Астане осудили троих руководителей "Оператора РОП" за хищение 26,8 млрд тенге бюджетных средств.

Приговором суда К. (директор ТОО c 2016 по 2019 год) признана виновной в совершении уголовных правонарушений и осуждена к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях 10 лет.

К. (директор ТОО с 2019 по 2022 год) признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях 10 лет.

П. также признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Финансовый директор Т. признан виновным и осужден к 2 годам лишения свободы. На основании пункта 1 статьи 3 Закона РК от 7 декабря 2021 года "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", наказание ему сокращено наполовину и окончательно назначен 1 год лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях 5 лет.

Отметим, бывшего учредителя ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарову экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан.