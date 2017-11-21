Что сказал Карим Масимов первому председателю КНБ РК

фото пресс-служба КНБ РК
Комитетом национальной безопасности организовано торжественное мероприятие в связи с 75-летием первого председателя КНБ РК генерал-лейтенанта, почетного сотрудника КНБ Республики Казахстан, профессора Булата Баекенова,  передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В чествовании юбиляра приняли участие руководители структурных подразделений, служб и ведомств комитета, представители средств массовой информации. Среди почетных гостей были ветераны органов национальной безопасности и Министерства внутренних дел.

В ходе своего выступления председатель комитета Карим Масимов отметил, что Булат Абдрахманович по праву является ярким представителем плеяды истинных государственников и патриотов нашей страны. Занимая важные государственные посты, всегда оправдывал доверие Президента, был неуклонно верен своим жизненным принципам и мудрым советам своего отца – при любых обстоятельствах оставаться порядочным человеком, быть профессионалом своего дела.

Именно Булат Баекенов стоял у истоков создания национальной спецслужбы, и при нем были заложены основы обеспечения безопасности нашего суверенного государства и общества. В непростое время возглавлял Министерство внутренних дел, руководил Службой охраны Президента, координировал деятельность силовых органов в качестве секретаря Совета безопасности.

В завершение выступил юбиляр, который поблагодарил весь личный состав комитета и пожелал всем успехов в оперативно-служебной деятельности.

