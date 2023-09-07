Что в тарелке школяра?

Общество
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Флора Левина, область Абай

С нового учебного года для учащихся начального звена во всех школах страны предусмотрено бесплатное горячее питание.

Чтобы накормить 39 552 ученика, именно столько учащихся 1–4-х классов в регионе, из областного бюджета выделили более одного миллиарда двухсот миллионов тенге.

– В области с нового учебного года функционируют 302 школы с контингентом в 102 349 учащихся. Независимо от социального статуса все учащиеся 1–4-х классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Средняя стои­мость питания ежедневно составляет 565 тенге на человека, – рассказали в управлении образования области Абай.

Здесь также отметили, что в соответствии с категориями, установленными постановлением Правительства РК, еще 13 355 детей из отдельных категорий учащихся 5–11-х классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

Родителям новшество нравится. Не нужно беспокоиться о том, что чадо останется голодным. В прошлом году поход в школьную столовую обходился от 250 до 1 000 тенге.

– О здоровом питании не было никакой речи. Дети предпочитают сладкие напитки с круассанами, от которых пользы для растущего организма никакой, – говорит мама третьеклассника Елена. – В этом году в меню есть супы, пирожки, приготовленные в духовке. Это полезнее.

Родители четвероклассника Ерасыла были удивлены, когда сын пришел вечером из школы и отказался от ужина.

– Сын сказал, что наелся в школе, я удивилась. В прошлом году каждый день на обед в школе давали ему 500 тенге и бутерброды с собой, он все равно приходил голодный. Хорошо, что государство позаботилось о детках, – поделилась мама Ерасыла Гульназ.

А вот Анастасия, мама четвероклассницы Кати, отметила, что ее дочь пожаловалась на маленькие порции. Но в целом ребенку нравится.

– К примеру, сегодня был суп и пирожок с мясом. Еще бы компот вместо сладкого чая, и было бы замечательно. Учебный год только начался, что будет с питанием – поживем-увидим.

В управлении образования области Абай заверили, что во всех школах области действует единое меню, которое утверждается городскими и районными отделами образования. Причем качество блюд находится на контроле, в каждой школе проводится мониторинг состояния школьных столовых и качества питания детей. Для этого в области созданы специальные межведомственные экспертные группы.

#еда #школа #школьники #столовая #школьное питание

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