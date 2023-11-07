Чтоб был спокойным полет

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Марина Демченко

Для улучшения безопасности полетов необходимы международное сотрудничество и проактивный подход.

фото предоставлено организаторами

В столице прошел двухдневный региональный семинар по авиационной безопасности, организованный Европейской конференцией гражданской авиации (ECAC) при поддержке Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК и Авиационной администрации Казахстана. Общие подходы к выявлению, оценке и смягчению последствий новых и возникаю­щих в гражданской авиации угроз обсудили международные эксперты, представители КГА, ААК, департамента полиции на транспорте МВД РК и Пограничной службы КНБ РК.

– Угрозы безопасности граж­данской авиации являются глобальной проблемой и не ограничиваются границами государств. Это сложная область, но, двигаясь на шаг впереди, применяя проактивный подход к обеспечению безопасности на основе сотрудничества, мы можем улучшить безопасность наших аэропортов и самолетов. Главное – сохранять бдительность и способность к адаптации, – отметил заместитель генерального директора по авиационной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана» Дархан Еспотанов.

Эта работа также требует пос­тоянной подготовки и обучения сотрудников службы безопасности, регулярного общения и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами, включая правоохранительные органы и международных партнеров.

На важности наращивания потенциала регионального взаи­модействия акцентировала внимание председатель Форума авиационной безопас­ности ЕКГА, сотрудник по политике Европейской комиссии Карла Пинто. У каждой страны есть уникальные вызовы и потребности, поэтому необходимо работать сообща, чтобы найти баланс между безопасностью и организацией беспрепятственного передвижения. По ее словам, безопасность зависит от комбинации современных технологий, разведданных и обмена данными. В связи с этим обучение и проверка персонала в части защиты от инсайдерских рисков входят в число первоочередных задач.

Йоханес Баур, глава по кооперации Представительства Европейского союза в Казахстане, рассказал, как ЕС за последние двадцать лет практически с нуля создал законодательство по безопасности в гражданской авиации. Сейчас, когда так динамично развиваются технологии, страны, по его мнению, должны быть на передовой обеспечения безопасности полетов.

Эксперт сообщил также, что обсуждается соглашение между Казахстаном и Евросоюзом в сфере авиации, которое станет базой для развития дальнейших отношений. В нем будут урегулированы юридические аспекты, открывающие небо для новых рейсов.

Участники семинара отметили хорошие достижения нашей страны в авиации: по итогам аудита ИКАО, Казахстан повысил уровень обеспечения безо­пасности полетов до 82%, что на 13% выше среднемирового показателя.

Они отметили, что уязвимости и угрозы, возникающие при использовании любого электронного устройства, программы в век цифровизации пропорционально растут. Все переносится на электронные носители, и информация проходит через меж­дународную сеть – Интернет. Поэтому защита и безопасность использования электронного устройства и программ, влияю­щих на работу, – первоочередная задача для гражданской авиации. Культура кибербезо­пасности должна внедряться повсеместно, необходимо подготавливать персонал, вкладывать средства в кибербезопасность, чтобы в будущем исключить любые возможные инциденты, которые могут повлиять на безо­пасность полетов.

На семинаре также обсудили вопросы защиты аэропорта от дронов и ответных действий на лазерные атаки, угрозы, связанные с производительностью человека, безопасность в неконтролируемой зоне аэропорта, полеты в зоны конфликтов.

#сотрудничество #безопасность #полеты #семинар

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