Паводковую воду направят на рисовые поля Кызылординской области

839 млн кубометров паводковой воды поступит в озера Кызылординской области из области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы
По данным ведомства, за время паводков из области Ұлытау в Кызылординскую область направлено 827 млн кубометров воды. Благодаря этому, впервые за всю историю наблюдений, эта вода дошла через реку Сарысу до озер Кызылординской области.
С Кенгирского водохранилища было сброшено 307 млн кубометров воды, с Жездинского водохранилища – 81 млн кубометров, а по гидропосту «Железнодорожная станция Кызылжар» на реке Сарысу пришло 451 млн кубометров воды.
«На сегодня наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние на сельское хозяйство региона. Далее это вода будет направлена на рисовые поля области», – отметила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.