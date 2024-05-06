Паводковую воду направят на рисовые поля Кызылординской области

839 млн кубометров паводковой воды поступит в озера Кызылординской области из области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, за время паводков из области Ұлытау в Кызылординскую область направлено 827 млн кубометров воды. Благодаря этому, впервые за всю историю наблюдений, эта вода дошла через реку Сарысу до озер Кызылординской области.

С Кенгирского водохранилища было сброшено 307 млн кубометров воды, с Жездинского водохранилища – 81 млн кубометров, а по гидропосту «Железнодорожная станция Кызылжар» на реке Сарысу пришло 451 млн кубометров воды.