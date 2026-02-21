Замена ручного труда роботами – единственный путь к повышению конкурентоспособности
Производство
с приставкой smart
Сегодня технологическое лидерство становится главным фактором национальной конкурентоспособности, и для Казахстана этот путь тесно связан с масштабной цифровой трансформацией реального сектора экономики.
В своих выступлениях Президент Касым-Жомарт Токаев четко расставил приоритеты: элементы Индустрии 4.0 и современные цифровые технологии должны внедряться на всех этапах производственного цикла и главное – приносить измеримый эффект. Речь идет о том, чтобы превратить цифровизацию в повседневную норму.
Казахстанская промышленность последовательно «приручает» нейросети. Драйвером этого процесса стала запущенная в прошлом году двухлетняя дорожная карта по внедрению практических решений искусственного интеллекта в производственные процессы крупных предприятий.
Как подчеркивают в Министерстве промышленности и строительства, этот документ, принятый во исполнение поручений Главы государства, призван ускорить цифровую трансформацию промышленности и расширить применение нейросетей на практике.
Два профильных министерства – промышленности и строительства, искусственного интеллекта и цифрового развития – включили в упомянутую выше дорожную карту 41 проект. В авангарде технологического прорыва оказались 11 индустриальных гигантов, среди которых Qarmet, «Алтыналмас», «СарыаркаАвтоПром», «Казахмыс», «Казфосфат», «Казцинк», Solidcore Eurasia, «Кайнар-АКБ», Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, Евразийская Группа (ERG) и Группа KAZ Minerals. Документ позволил синхронизировать усилия Правительства и бизнеса. Это не только ускорило цифровую трансформацию, начатую предприятиями задолго до старта дорожной карты, но и обеспечило первый ощутимый эффект для экономики.
Практическим этапом осуществления дорожной карты стала программа Industrial AI Acceleration, запущенная в октябре 2025 года. Она, по информации отраслевого министерства, позволила в кратчайшие сроки отобрать и подготовить инновационные решения для их последующего внедрения на крупных предприятиях.
Программа AI Acceleration объединила мощное экспертное сообщество: участниками инициативы стали более 220 специалистов. В их число вошли делегаты от промышленного сектора, представители инновационных стартапов и признанные аналитики. Особую значимость проекту придало участие в нем более чем 20 международных экспертов, специализирующихся на технологиях, связанных с искусственным интеллектом.
В рамках акселерации было проведено 95 трекшн-митингов (встреч для обсуждения результатов), более 50 часов обучающих и практических воркшопов, организовано 136 презентаций ИИ-решений для потенциальных заказчиков. По итогам этой работы инициировано 24 пилотных проекта, из которых семь уже введено в промышленную эксплуатацию, еще 17 находятся на стадии подготовки к запуску в первом квартале 2026 года.
Стоит отметить, что инициативы в рамках дорожной карты стали возможны благодаря государственной поддержке. Программы, инициируемые Министерством промышленности и строительства при участии Казахстанского центра индустрии и экспорта QazIndustry, обеспечивают предприятиям доступ к обучению, консультациям и механизмам возмещения затрат. Это позволяет создавать безопасную экосистему, где даже небольшие компании могут интегрировать инновации без особого риска для своего бюджета.
Одним из наиболее впечатляющих примеров такой трансформации стал опыт АО «АК Алтыналмас», считают эксперты QazIndustry. Компания успешно завершила автоматизацию своих горно-обогатительных комплексов в разных областях республики, создав единую среду управления процессами. Внедрение таких систем, как SAP S⁄4HANA, Directum, платформы промышленной безопасности, и решений для 3D-моделирования позволило полностью перевести сбор данных в цифровой формат, значительно ускорить полевые работы и оптимизировать производственные процессы.
Аналогичные процессы запущены и в Группе KAZ Minerals, где искусственный интеллект поэтапно внедряется на крупнейших меднорудных месторождениях – Актогай и Бозшаколь. Здесь цифровизация коснулась самых основ: на Актогае модернизированная система диспетчеризации HxGN Systems с элементами ИИ самостоятельно управляет транспортными потоками, отслеживая состояние каждого самосвала в реальном времени.
В это же время на Бозшаколе проект Mine to Mill Harmony оптимизирует всю производственную цепочку – от буровзрывных работ до измельчения руды, подстраивая оборудование под состав сырья. Дополняет картину предиктивная аналитика: 20 умных моделей прогнозируют возможные поломки оборудования, позволяя избежать дорогостоящих простоев.
Программная логика, ИИ и CV-механизмы
Общий экономический эффект от проектов цифровизации ERG по итогам 2025 года составил 111 млн долларов, сообщила пресс-служба компании в ответ на запрос «Казахстанской правды». Реализацию цифровой стратегии Группы обеспечивает собственная IT-компания – Business & Technology Services (BTS), которая разрабатывает и внедряет промышленные IT-решения, системы автоматизации и технологии искусственного интеллекта.
– Для нас цифровизация – это прежде всего измеримая бизнес-ценность. Мы сознательно делаем ставку на собственные разработки: они быстрее адаптируются под реальные условия производства, дешевле в масштабировании и позволяют глубже управлять процессами. Проекты BTS – от MES и управления ремонтами до компьютерного зрения и ERG Rail – уже сегодня дают ощутимый экономический эффект и формируют единый цифровой контур управления всей Группой, – отмечает заместитель генерального директора ERG по ИИ и цифровизации Еркен Шназбаев.
Одной из ключевых разработок команды стала система ERG MES (Manufacturing Execution System) – цифровая платформа, объединяющая производственные и бизнес-процессы. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать выпуск продукции, технологические параметры, потери и простои оборудования.
ERG MES уже внедрена на крупнейших активах: Актюбинском и Аксуском заводах ферросплавов, Казахстанском электролизном заводе и Донском ГОКе, на очереди – ССГПО.
В систему встроен цифровой ассистент MES Alina, который по голосовому или текстовому запросу открывает необходимые отчеты, экраны и запрашивает данные с оборудования. Это сокращает время реакции на производственные отклонения и повышает эффективность работы операторов. В 2025 году экономический эффект от использования ERG MES достиг 1,5 млрд тенге.
Осмотры оборудования, фиксация дефектов и передача смены проходят в едином цифровом контуре. Ремонты планируются на корпоративной платформе qollab, где формируются бригады, создаются задания, заранее видны графики и загрузка персонала. Данные автоматически передаются в SAP и используются мастерами непосредственно на производственных площадках.
Через мобильное приложение сотрудники фиксируют дефекты с фото и описанием прямо на месте. Вся информация мгновенно попадает в систему и формирует историю осмотров и ремонтов. Руководители получают прозрачную картину состояния оборудования и хода работ в режиме реального времени.
Платформа ERG Rail (Dispatch) – собственная разработка BTS – это решение с элементами компьютерного зрения и встроенного ИИ, позволяющее в реальном времени отслеживать движение и размещение вагонов на территории заводов.
Сегодня система работает на Аксуском заводе ферросплавов, где ежедневно находится до 900 вагонов. Dispatch интегрирован в уже упоминавшуюся выше платформу qollab и предоставляет сотрудникам интерактивную схему путей, электронные путевые листы, отчеты и уведомления – вся информация доступна в один клик.
В отличие от традиционных систем светофорного регулирования, требующих значительных капитальных затрат, Dispatch основан на программной логике, ИИ и CV-механизмах. Это делает систему в разы дешевле и быстрее в масштабировании. Экономический эффект проекта за 2025 год превысил 245 млн тенге.
BTS системно развивает направление Computer Vision (CV). Сегодня команда осуществляет более десяти проектов с элементами ИИ для предприятий ERG в области производства, энергетики, логистики и промышленной безопасности.
CV-решения применяются для мониторинга загрузки конвейеров, контроля качества продукции, оцифровки геологических данных, повышения безопасности карьерных работ и предотвращения аварийных ситуаций. Таким образом, как отмечают в компании, все проекты ориентированы на практический результат – снижение рисков, сокращение простоев и повышение производственной дисциплины.
Быстрее, точнее и надежнее
Ключевой тренд последних лет не только в Казахстане, но и во всем мире – комплексная автоматизация производственных линий. На ведущих предприятиях Павлодарской области и Петропавловска Railways Systems KZ уже вовсю работают роботы и автоматизированные линии.
– Вся продукция нашего холдинга изготавливается исключительно на автоматизированном оборудовании. Для сравнения рассмотрим автоматизированную линию по механической обработке железнодорожных колес. Ее производительность (один пролет) – 30 колес в час (12 станков). Если бы те же 12 станков не были оборудованы автоматизированной межстаночной манипуляцией, то производительность снизилась бы до 16 колес в час, – рассказал генеральный директор Railways Systems KZ Роман Павлингер.
Двукратный рост производительности промышленных роботов отмечают и на Экибастузском заводе стрелочных переводов, входящем в RWS KZ. Так, сварочный робот за 11 часов изготавливает в среднем 176 деталей, человек-сварщик за то же время – только 90. При этом робота необходимо обслуживать, загружать-выгружать детали, при необходимости корректировать программу, иными словами, ему нужен оператор.
О росте производительности на 30–50% говорят и на единственном в Казахстане кузнечно-бандажном комплексе. Эксперты предприятия подтверждают: высокая скорость и точность в работе оборудования обеспечивают непрерывный производственный цикл. Это особенно актуально при серийном и крупносерийном выпуске заготовок зубчатых колес и элементов колесных пар. Кроме того, за счет оптимизации режимов обработки и сокращения простоев снижаются энергозатраты и расход материалов. К тому же уменьшается потребность в ручных операциях, что ведет к удешевлению себестоимости продукции и более рациональному использованию трудовых ресурсов.
Следующий шаг в развитии отрасли – создание цифровых двойников, виртуальных 3D-моделей, в которых просчитывается каждая деталь еще до начала физического производства. Это позволяет оптимизировать расход материалов, предсказать возможные поломки и провести виртуальные испытания.
Как сообщила пресс-служба компании в ответ на официальный запрос редакции нашей газеты, «современные технологические возможности значительно повышают скорость и точность работ. Не только производственные линии оборудуются высокоточными роботами, но и лаборатории при предприятиях оснащаются всем необходимым для первичной проверки сырья и продукции, разрушающего и неразрушающего контроля. Так, человеческий глаз способен распознать только визуальные дефекты и несоответствие геометрических размеров. Машинный контроль, напротив, обеспечивает более высокую точность в обнаружении дефектов».
В RWS KZ приводят статистику: человек может пропустить до 10% дефектов, осуществляет примерно 25% ложных отбраковок или вовсе пропускает бракованную продукцию. Современные же системы машинного контроля внутренних дефектов (УЗК) на производстве цельнокатаных колес выявляют дефекты размером от трех миллиметров – результат, невозможный для человеческого глаза.
Точность обнаружения дефектов составляет более 99% при уровне ложных срабатываний менее одного процента. Кроме того, контроль колеса ручным прибором УЗК занимает в среднем 50–60 минут, а контроль на автоматической линии – 3–5 минут.
Как отмечают в RWS KZ, применение роботизированных комплексов и автоматических манипуляторов снижает риск производственного травматизма, улучшает условия труда и повышает общую культуру производства. Ведь выпуск деталей железнодорожного назначения традиционно связан с высокими температурами, значительными массами заготовок и повышенными механическими нагрузками. Автоматизация позволяет исключить участие человека в наиболее опасных операциях – ковке, перемещении тяжелых заготовок и высокоточной механообработке.
Но, несмотря на позитивные перспективы, появились и проблемы, которые государству и бизнесу придется решать в долгосрочной перспективе. Во-первых, это необходимость создания пояса МСП для обслуживания станков, обновления ПО, ремонта и производства комплектующих для оборудования. В RWS KZ сообщили, что привлекали казахстанские предприятия для производства комплектующих, когда появилась необходимость ремонта станков.
Во-вторых, без развития собственной инженерной школы в области робототехники и промышленного ПО страна рискует остаться в роли пользователя, а не созидателя.
С этим вызовом тесно связана проблема дефицита кадров. Заводам нужны не только новые специалисты, но и готовность действующего коллектива к изменениям. Необходимо выстроить систему массового переобучения (upskilling) и создать понятные социальные лифты для тех, чьи профессии меняются.
Эта масштабная работа требует адаптации учебных программ в колледжах и вузах, популяризации промышленной карьеры, которая тесно связана с новыми технологиями. Не случайно Год рабочих профессий сменился Годом цифровизации и искусственного интеллекта.