Чтобы достичь эффекта, надо действовать! Статьи 31 мая 2025 г. 4:00 1 Марина Демченко специальный корреспондент Подготовка к COP 30 и будущее глобальных действий по борьбе с изменением климата стали вчера темой одноименной сессии AIF. фото Игоря Бургандинова Поскольку страны Центральной Азии готовят свои расширенные ОНУВ 3.0 (Определяемые на национальном уровне вклады), выступившие на сессии спикеры сочли необходимым подчеркнуть важность согласования амбициозных климатических целей с надежным инвестиционным планированием для наращивания климатического финансирования, укрепления межсекторального сотрудничества и ускорения перехода к эффективной низкоуглеродной экономике. Так, советник – специальный представитель Президента РК по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова предложила внедрять инициативы сообща и повсеместно. По ее словам, странам региона нужны не просто планы, а инвестиции, чтобы государства смогли достичь поставленных целей по смягчению влияния на изменение климата. – Мы рады, что все страны Центральной Азии уже создают такую среду, которая благоволит зеленому финансированию. Это дает нам возможность действовать, – заявила Зульфия Сулейменова. Причем, решая проблемы климатической повестки, не стоит, по ее мнению, забывать о социальных аспектах – больше внимания уделять обеспечению занятости населения и развитию моногородов. – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу проведения Регионального климатического саммита в 2026 году, и она получила поддержку всех государств региона. Мы рассматриваем этот форум не просто как событие, а как процесс взаимодействия, в рамках которого надлежит выработать консолидированные климатические и инвестиционные решения, – с ясными приоритетами, партнерскими связями и механизмами финансирования, – подчеркнул вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов. – Министерства национальной экономики и финансов играют ключевую роль в ускорении глобального перехода к модели низкоуглеродного и климатически устойчивого роста. Страны нуждаются в таких фискальных мерах, которые одновременно обеспечивали бы создание рабочих мест и индустриальный рост в рамках новой климатической экономики. Казахстан уже предпринял в этом направлении конкретные шаги. Разработал и внедрил национальную зеленую таксономию, охватывающую 11 секторов экономики. Сформировал крупнейший в Центральной Азии рынок устойчивого финансирования – его совокупный объем превысил 1,3 млрд долларов, включая зеленые, социальные и устойчивые облигации и кредиты. Стал первым в регионе, кто начал развитие углеродного рынка с элементами добровольной торговли. В настоящее время республика разрабатывает новый климатический план – Определяемые на национальном уровне вклады (NDC) в рамках Парижского соглашения, а также Национальный адаптационный план. Следующий этап – более глубокая институционализация климатического финансирования через создание региональных и национальных инструментов: платформ, фондов, стратегий с участием государственных и частных партнеров. – Мы, Министерство национальной экономики, четко осознаем: чтобы климатическая повестка не осталась лишь декларацией, необходим профессиональный подход к разработке инвестиционных карт, управлению фискальными и климатическими рисками, развитию смешанных финансовых инструментов и повышению институциональной готовности стран, – отметил Арман Касенов. – В этом контексте ключевую роль играют международные финансовые институты и агентства развития, обладающие необходимыми инструментами, аналитикой и опытом для сопровождения стран на пути к климатически устойчивому росту. Странам нужно теснее сотрудничать, чтобы привлечь как можно больше инвестиций в регион, заметил заместитель Генерального секретаря и заместитель администратора Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Хаолян Сюй. По его мнению, для этого необходимы также инновационные финансовые и инвестиционные решения, и Казахстан является лидером, хорошим примером в сфере формирования зеленого финансирования. #климат #AIF #COP 30