Чтобы достичь эффекта, надо действовать!

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Марина Демченко
специальный корреспондент

Подготовка к COP 30 и будущее глобальных действий по борьбе с изменением климата стали вчера темой одноименной сессии AIF.

фото Игоря Бургандинова

Поскольку страны Центральной Азии готовят свои расширенные ОНУВ 3.0 (Определяемые на нацио­нальном уровне вклады), выступившие на сессии спикеры сочли необходимым подчеркнуть важность согласования амбициозных климатических целей с надежным инвес­тиционным планированием для наращивания климатического финансирования, укрепления межсекторального сотрудничества и ускорения перехода к эффективной низкоуглеродной экономике.

Так, советник – специальный представитель Президента РК по международному экологическому сот­рудничеству Зульфия Сулейменова предложила внедрять инициативы сообща и повсеместно. По ее словам, странам региона нужны не просто планы, а инвестиции, чтобы государства смогли достичь поставленных целей по смягчению влияния на изменение климата.

– Мы рады, что все страны Цент­ральной Азии уже создают такую среду, которая благоволит зеленому финансированию. Это дает нам возможность действовать, – заявила Зульфия Сулейменова.

Причем, решая проблемы климатической повестки, не стоит, по ее мнению, забывать о социальных аспектах – больше внимания уделять обеспечению занятости населения и развитию моногородов.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу проведения Регионального климатического саммита в 2026 году, и она получила поддержку всех государств региона. Мы рассматриваем этот форум не просто как событие, а как процесс взаимодействия, в рамках которого надлежит выработать консолидированные климатические и инвес­тиционные решения, – с ясными приоритетами, партнерскими связями и механизмами финансирования, – подчеркнул вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов. – Министерства национальной экономики и финансов играют ключевую роль в ускорении глобального перехода к модели низкоуглеродного и климатически устойчивого роста. Страны нуждаются в таких фискальных мерах, которые одновременно обеспечивали бы создание рабочих мест и индустриальный рост в рамках новой климатической экономики.

Казахстан уже предпринял в этом направлении конкретные шаги. Разработал и внедрил национальную зеленую таксономию, охватывающую 11 секторов экономики. Сформировал крупнейший в Центральной Азии рынок устойчивого финансирования – его совокупный объем превысил 1,3 млрд долларов, включая зеленые, социальные и устойчивые облигации и кредиты. Стал первым в регионе, кто начал развитие углеродного рынка с элементами добровольной торговли.

В настоящее время республика разрабатывает новый климатический план – Определяемые на национальном уровне вклады (NDC) в рамках Парижского соглашения, а также Национальный адаптационный план. Следующий этап – более глубокая институционализация климатичес­кого финансирования через создание региональных и национальных инструментов: платформ, фондов, стратегий с участием государственных и частных партнеров.

– Мы, Министерство национальной экономики, четко осознаем: чтобы климатическая повестка не осталась лишь декларацией, необходим профессиональный подход к разработке инвестиционных карт, управлению фискальными и климатическими рисками, развитию смешанных финансовых инструментов и повышению институциональной готовности стран, – отметил Арман Касенов. – В этом контексте ключевую роль играют международные финансовые институты и агентства развития, обладающие необходимыми инструментами, аналитикой и опытом для сопровождения стран на пути к климатически устойчивому росту.

Странам нужно теснее сотрудничать, чтобы привлечь как можно больше инвестиций в регион, заметил заместитель Генерального секретаря и заместитель администратора Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Хао­лян Сюй. По его мнению, для этого необходимы также инновационные финансовые и инвестиционные решения, и Казахстан является лидером, хорошим примером в сфере формирования зеленого финансирования.

#климат #AIF #COP 30

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