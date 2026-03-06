Секреты мастерства

Вывеска, крыльцо, за входной дверью в бывшей квартире – мастерская. В нишах – шкафы, у стен – швейные машинки, в цент­ре – раскройный стол. Ни одного пустующего уголка, каждый кусочек пространства максимально загружен. Хозяйка ателье Very Peri – модельер Перизат Рахаткызы сдвигает в сторону выкройки, чтобы мы могли сесть, и признается: остро не хватает места. Есть спрос, есть драйв, но пока планы сильно сдерживает дефицит квад­ратных метров.

Идею изготовления аниматорских костюмов подсказали праздники, с которыми команда мастерской стала приходить в детские больницы и детдома. У детей в глазах – радость, они забывают о боли, смеются, вместе с ними счастливы родители и врачи. Ради таких минут швеи и тратят свое личное время: придумывают сказку, образы, готовят сценарии, реквизит. В целом, по словам Перизат, спрос на ростовые костюмы в стране очень большой. Наверное, нет ни одного города или районного центра, где бы ни работали аниматоры. При этом производством профессионально занимаются всего два казахстанских предприятия. Львиная доля изделий ввозится из-за рубежа.

– Ниша, можно сказать, почти пустая, – отмечает предприниматель. – Почему бы самим не шить? Одновременно можно развивать тему этники.

Перизат показывает эскизы с узнаваемыми образами: конь-тулпар, хитрец Алдар-Косе, неземной красы воздушные пери… У казахов всегда было принято воспитывать на сказках. Не ругать или назидать, а приводить поучительные примеры – фольклор буквально соткан из таких историй. Ребенку рассказывают, как дети подают аксакалу после умывания полотенце, и в подсознании малыша отпечатывается, что к старшим следует относиться с уважением. Бабушка передает внуку притчу о мальчике, который поплатился за то, что обижал девочек, и тот понимает: нельзя показывать своей сестренке кулачок...

– Мы специально привезли из села целый мешок асыков, помыли их, раскрасили, – рассказывает хозяйка мастерской. – Хотим использовать в своих праздниках. Иногда лучшее – это хорошо забытое старое. Представьте, дети участвуют в тех же играх, что и их деды, прадеды. Берут в руки асыки, тренируются на меткость, ловкость, выдержку. Они в это время не в телефоне или планшете зависают, а двигаются, развиваются. И рядом – любимые герои в ярких костюмах!

Креативная команда старается следить за передовым мировым опытом. Например, у японцев на детских праздниках всегда много активностей – прыжков, бега, различных соревнований. В прошлом году команда усть-каменогорского ателье посмотрела производственную мастерскую в Алматы. Швеям показали основные этапы технологии, оборудование, логистику, в том числе склады. В изготовлении ростовых костюмов много своих фишек – это же не платье по стандартному лекалу сшить.

Большие костюмы и выглядеть должны по-особенному: объемными, необычными и одновременно «няшными». Плюс они должны быть удобными, потому что людям в них приходится подолгу выступать. И открытыми для звука – чтобы артиста было слышно. Таких технических нюансов – вагон и маленькая тележка. Шлем, например, почти всегда выглядит большим, но внутри он маленький, под размер головы. Чтобы заполнить полость, нужен специальный упругий и одновременно легкий материал.

Перизат показывает деталь будущей одежды персонажа из популярной игры: пришлось потратить уйму времени, чтобы найти тот самый наполнитель, который придаст телу героя анатомически правильный рельеф и нужные толщинки. Одежда должна сесть так, чтобы детская аудитория поверила в образ. При этом важно, чтобы персонаж выглядел сказочным, сюрреалистичным и одновременно узнаваемым.

– Кожу, латекс, клей, краски – все это мы подбираем методом проб и ошибок, – признается предприниматель. – Вы нигде не найдете, чтобы кто-то взял и выложил все подробности технологии. Каждый держит свои фишки в секрете, ни в одном ателье ими не спешат делиться. Что-то можно подсмотреть в YouTube и Instagram, но конкретно по аниматорским костюмам в развернутом виде нигде нет информации. Мы искали в англоязычном сегменте Интернета – там тоже нет. Поэтому сами учимся, нарабатываем опыт. Проверяем, чтобы все изделия были безвредными, гипоаллергенными. Двигаемся небольшими шагами.

Фольклор плюс фэнтези

Из Алматы мастера вернулись также под впечатлением от серьез­ной спонсорской поддерж­ки. В южном мегаполисе аниматорские центры действуют при крупных детских лечебных учреж­дениях, и благотворительные организации с удовольствием в них вкладываются. Некоторые уже могут себе позволить смоделировать одежду на компьютере и напечатать на 3D-принтере. При таком подходе ручного труда остается по минимуму: пришить какие-то детали, нанести краску. У Перизат при мысли о подобных возможностях загораются глаза – сколько проектов можно было бы раскрутить!

– У нас пока нет места для такого оборудования, но мы не сомневаемся, что алматинский опыт придет в Усть-Каменогорск, – убеждена предприниматель. – Аниматоров всегда ждут в детских садах, в детских больницах, детдомах. Мы специально о себе нигде не рассказываем, и все равно о нас все знают, нас ждут. Работает сарафанное радио.

Необычное направление в ателье раскручивают по рецепту микса современности и традиций. В целом идеальным примером креатива может служить история известного во всем мире февральского Дня всех влюбленных. Рассказывают, что в США торговец открытками Холмарк воскликнул: «Эврика!», увидев адресованное его дочке любовное признание на бумажном листочке в виде сердечка. Коммерсант не поленился отыскать легенды о святом Валентине, его жизни, любви. Раскрутил их. И в итоге родилась добрая, очаровательная традиция с антуражем из открыток-сердечек и прочим букетно-конфетным набором.

– Бизнес есть бизнес, заходить в проект надо с тем, что проверено, что все знают, – рассказывает Перизат. – У современных детей может быть слабое представление о персонажах из народных сказок и казахского фольклора. Зато все играют в Roblox. Поэтому мы соз­дали героев из этой «вселенной». Ребятишки начинают визжать от восторга, когда видят артистов в узнаваемых костюмах.

В планах предпринимателя – возрождение образов героев, на которых росли бабушки и дедушки. У таких мероприятий уже несколько иной смысл: не просто посмеялись, потанцевали, а прикоснулись к народной культуре, познакомились со сказками. Зумеры и поколение альфа, родившиеся в цифровом мире, часто не умеют ни поздороваться,­ ни сказать «до свидания». На праздниках им показывают, что можно замечательно общаться, дружить, вместе смеяться, играть. Молодежь, которая часто вливается в команду в качестве волонтеров, занимаясь с особенными детьми, учится глубже чувствовать окружающих. И это тоже воспитание.

Наш разговор с хозяйкой небольшого ателье завершается.

– Смотришь мир социальных сетей и думаешь, что как будто успех совсем в других сферах, – признается Перизат Рахаткызы. – И ты со своими проектами уже где-то в прошлом. В такие минуты я себе говорю: лучше двигаться маленькими шагами и строить фундамент не спеша, по кирпичику, чем жить иллюзиями. В будущем мы обязательно откроем цех по изготовлению ростовых костюмов.