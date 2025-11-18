В регионе ведется системная работа по улучшению условий приема и размещения как зарубежных гостей, так и жителей других областей. При этом акцент делается на расширении сети объектов туристической отрасли, повышении качества услуг, благоустройстве территории мест отдыха и паломничества.

В прошлом году в области были введены в эксплуатацию три крупных туробъекта: зона отдыха «Алмалы» в Жамбылском районе, горнолыжный комплекс Koksai resort в Жуалынском, а в Таразе – аквапарк «Зербұлақ». Сравнительно недавно к двум из них, находящимся в сельской местности, а также к туристичес­кой зоне «Таскөл», расположенной за пределами областного центра, проложили новую автомобильную дорогу. Теперь добраться до трех мест отдыха, популярных как среди местных жителей, так и приезжих, стало гораздо быстрее и удобнее.

Общая протяженность нового асфальтового полотна на пути к объектам составила почти 35 км. Самой длинной оказалась дорога на Koksai resort – 19,5 км. До «Алмалы» ехать 12,5 км, а самый короткий отрезок (2,8 км) нужно преодолеть решившим отдохнуть в «Таскөл». На эти цели из областного бюджета выделен 1 млрд 186 млн тенге. Строительные работы полностью завершены. Новая дорога обеспечила комфортный и безопас­ный проезд к полюбившимся туристам зонам отдыха.

И это не единственное новшество за последнее время. Как отметил Глава государства в Пос­лании народу, сегодня необходимо уделять особое внимание комплекс­ному развитию туристической инфраструктуры. И ключевой задачей на местах является соз­дание современных и удобных условий для тех, кто выбирает Казахстан для своего отдыха.

В текущем году в области планировалось ввести в эксплуатацию 10 туристических объектов общей стоимостью 6 млрд тенге. Они призваны значительно увеличить приток гостей. На сегодняшний день запущены уже девять из них: в Таразе – исторический комплекс, этноресторан и аквапарк; в Байзакском и Жамбылском районах – три придорожных сервиса; в Шуском районе – новая зона отдыха; в Таласском – ледовая арена, в районе Т. Рыскулова – этнопоселок. До конца года ожидается открытие последнего объекта – сервисного комплекса на трассе в Шуском районе.

Теперь, по предварительным расчетам, число гостей может вырасти на 170 тыс. в год. И это, безусловно, радует, ведь для развития туристического кластера Жамбылская область обладает огромным потенциалом.

В регионе можно развивать экологический, аграрный, промышленный, лечебно-оздоровительный, спортивный, деловой, религиозный, гастрономический, исторический и другие виды туризма. Нужно правильно расставить акценты и грамотно организовать работу. Важно поднять и уровень сервиса, особенно придорожного, а также в местах посещения и длительных остановок.

На протяжении последних лет огромный интерес у жителей зарубежных стран вызывают объекты истории и археологии, находящиеся в Жамбылской области. Об этом позволяют судить даже обычные публикации в социальных сетях, получающие массу положительных отзывов и вопросов по поводу местонахож­дения того или иного объекта.

На территории региона насчитывается 3 510 историко-культурных памятников. Вдоль некогда пролегавшего Великого шелкового пути расположены главные местные достопримечательности: древние городища Баласагун, Кулан, Орнек и Костобе, а также дворцовый комплекс Акыртас, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Последний из них, пожалуй, наиболее известный в мировом сообществе. Он привлекает внимание необычным видом постройки, несвойственным для степняков того времени. Удивляет не только конструкция архитектурного ансамбля, но и использованный строительный материал и технология возведения. А по словам некоторых посетителей, кто-то, побывав здесь, смог получить исцеление от недугов или найти душевный покой.

Безусловно, не менее популярны среди туристов и жемчужины средневекового зодчества – мавзолеи Карахана, Айши-биби и Бабаджи-хатун. Это уникальные памятники архитектуры эпохи Караханидов, не имеющие аналогов в мире. Самым притягательным из них по праву стал мазар Айши-биби, история которой окутана многочисленными тайнами и легендами.

Кроме того, в области насчитывается более 200 древних городищ и свыше 30 живописных горных ущелий, которые не менее интересны и при грамотном подходе могут привлекать немало посетителей. Пока только часть из них включена в турис­тические маршруты.

К примеру, в последнее время все больше внимания привлекает к себе галерея петроглифов в ущелье Карасай, где сравнительно недавно туристы получили возможность легкого доступа к просмотру наскальных изображений. Удобно и то, что историческое место находится недалеко от областного центра. Галерея древних рисунков расположена в горной местности, поэтому можно любоваться по дороге прекрасными видами из окна автотранспорта, ощутить невероятно свежий воздух и в буквальном смысле прикоснуться к истории.

Насладиться красотой природы позволяет и ущелье Коксай. Здесь можно погулять по горным тропам и среди диких зарослей, посидеть на краю обрыва, почувствовать свежесть рек, увидеть Коксайский каньон – менее популяр­ный, чем Чарынский собрат, но в равной степени интересный и живописный.

По информации акимата облас­ти, в прошлом году регион посетили свыше 199 тыс. туристов, преимущественно из России, Китая и Узбекистана. По итогам второго квартала текущего года число туристов составило почти 100 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество приезжающих на отдых в регион выросло на 4,4%. А объем услуг, оказанных туристам за последние два года, увеличился с 1,8 млрд до 3,6 млрд тенге. И думается, это не предел.

На сегодня в регио­не действуют 224 объекта размещения туристов, 395 пунк­тов общественного питания, 7 санаториев, 90 зон отдыха, 11 детских оздоровительных лагерей, 19 турис­тических компаний и 25 транс­портных сервис-операторов. В области определены 45 ключевых объек­тов посещения, по которым разработано 10 туристических маршрутов.

Отмечается рост инвестиционной активности в сфере туризма. В настоящее время реализуются 30 инвестиционных проектов общей стоимостью 27,3 млрд тенге, благодаря которым будут созданы 430 новых рабочих мест.

Как видно, действующая база довольно широко развита и многообразна, так что вполне возможно, что не за горами тот день, когда о Таразе будут говорить не только как о развивающемся городе ремесленников, но и о точке притяжения туристов, подобно соседним Туркестану и Шымкенту, Ташкенту и Самарканду.