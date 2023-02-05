Чтобы скорая стала скорой: Минздрав принял меры для улучшения работы неотложки

Фото пресс-службы Минздрава

Министерством здравоохранения внесены изменения в приказ ведомства "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации", передает Кazpravda.kz.

Согласно приказу в состав спецбригад будет включен парамедик – лицо, прошедшее курс профессиональной подготовки по оказанию первой помощи.

В моногородах с численностью населения от 100 000 человек по усмотрению местных исполнительных органов организуются самостоятельные станции скорой медицинской помощи.

Количество врачебных бригад составляет не менее 25% от общего количества, в состав которых входят специализированные бригады интенсивной терапии, в том числе для обслуживания детского населения, бригады кардиологического и педиатрического профиля.

На сегодня в стране функционируют порядка 1500 бригад скорой медицинской помощи, из них 18 % - это специализированные врачебные бригады. Анализ показал, что наиболее часто поступают вызовы, связанные с болезнями системы кровообращения и заболеваниями у детей.

Также станциям скорой помощи будет предоставлен доступ к медицинским информационным системам, что поможет обеспечить интеграцию в оказании медицинской помощи для координирующей организации.

Для обслуживания вызовов в сельских населенных пунктах диспетчерами районных подстанций могут привлекаться специалисты, а также санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.

Сообщается, что бригады скорой помощи работают из расчета 1 на 10 тысяч и менее населения. А отделения СМП в организациях первичной медико-санитарной помощи оснащаются бригадами из расчета 1 на 35 тысяч и менее, с учетом обращаемости населения.

Предполагается, что данные нововведения позволят улучшить качество и доступность оказания экстренной медицинской помощи населению.