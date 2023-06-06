Чтобы учиться было комфортно

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Наталья Денисова, Кызылординская область

Конкурсным способом в регионе выбраны первые три компании, которые займутся строительством объектов образования в рамках нацпроекта «Комфортная школа».

фото из архива "КП"

Это ТОО «Алтын Айдарлы», ТОО «Аман-Курылыс», ТОО «СМП-Кызылорда». Они построят школы на 300, 600 и 900 ученических мест.

Напомним: проект «Комфортная школа» направлен на повсеместное решение в Казахстане проблемы нехватки мест в школах и ликвидацию аварийных зданий учреждений образования. Он преследует решение двух основных задач – ввод до 2026 года в строй не менее 800 тыс. новых ученических мест и создание комфортной и безопасной образовательной среды.

Особенности комфортных школ – проектирование и полное оснащение всеми предметными кабинетами, компьютерными классами, лабораториями и мастерскими по единым стандартам. Здесь будут предусмотрены раздельные блоки для младших и старших классов со столовыми и спортзалами, зоны для общения и творчества.

Дирекцией по целевому строительству школ по проекту определено АО «Samruk-Kazyna Construction», которое имеет опыт реализации программы «Нұрлы жер» по направлениям «аренд­ное и коммерческое жилье», «строительство социальных объектов».

– До 2025 года в стране планируется строительство 401 школы, – рассказал руководитель отдела управления образования региона Бакыт Дуйсенов на заседании совета промышленности при палате предпринимателей. – Для этого из республиканского бюджета преду­смотрено выделить 2,6 триллиона тенге. В ближайшие три года по Кызылординской области планируется возведение 21 современной школы на 15 100 мест. Их общая стоимость составляет 100 миллиардов тенге.

Руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Ерлан Торалиев поделился с прессой подробнос­тями. Так, в текущем году в рамках реализации первого этапа проекта начинается строительство десяти школ из списка.

В Кызылорде будет возведено пять школ – на левобережье Сырдарьи (на 900 мест), в микрорайонах «Арай» (на 2 000 мест), СПМК (на 2 000 мест), КБИ (на 600 мест), пригородном аульном округе Кызылжарма (на 900 мест). В Аральском районе построят две школы на 300 мест – в самом Аральске и поселке Саксаульск.

В Казалинском районе появится школа на 300 мест в ауле имени Жанкожи-батыра. В Жанакорганском районе области – две школы. Для них преду­смотрены земельные участки с инженерной инфраструктурой.

В рамках второго этапа проекта в 2024 году в регионе начнется строительство 11 школ, из которых три будут возведены в областном центре: на левобережье на 1 500 мест, в микрорайоне «Байтерек» – на 600 мест и пригородном ауле имени Махамбетова – на 900 мест.

Кстати, на заседании член совета промышленности при НПП региона, директор ТОО «NP Consulting» Галым Прекешов предложил приобретать у местных товаропроизводителей материалы, необходимые для строительства школ, тем самым оказав поддержу предпринимателям.

#Образование #строительство #Кызылординская область #бюджет #школы #Нацпроект #Комфортная школа

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