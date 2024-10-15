Чтобы воздух стал чище

С 2018 года на крупнейшем металлургическом предприятии региона осуществляют экологичес­кую программу, входящую в масштабную экологическую стратегию ERG. Одно из ее ключевых мероприятий – переоснащение систем пылегазоочистки печей цеха спекания.

Устаревшее оборудование здесь начали менять с печи № 1, где еще в 2021 году установили современные гибридные фильтры. Теперь такое же оборудование запущено и на печи № 4, в работе – еще два фильтра на печи № 5.

О том, из чего состоит и как воплощается в жизнь экостратегия ERG, рассказали журналистам и представителям экологического совета Павлодарской области на площадке АО «Алюминий Казахстана» специалисты этого металлургического предприятия, входящего в Евразийскую Группу.

Как подчеркнул главный эколог АО «Алюминий Казахстана» Максут Жакупов, перед компанией стоит задача не просто планомерно снижать воздействие промышленного производства на окружающую среду региона, но и использовать для устойчивого эффекта наилучшие доступные технологии. К ним относятся и гибридные фильтры, на которые меняют устаревшие электрофильтры.

– «Гибриды» разработаны по швейцарской технологии и дают максимальное снижение выбросов твердых частиц до остаточной запыленности 20 миллиграммов на метр кубический, что соответствует экологическим нормам Евросоюза. На старых фильтрах этот показатель был на порядок выше.

После реконструкции фильт­ров на печи спекания № 1 эффект очистки дыма от твердых частиц дал снижение на 2 514 тонн в год.

Новые «гибриды», установленные на печи спекания № 4, за один квартал эксплуатации показали 0,6 тонны выбросов против 1 120 до реконструкции. Ожидается, что снижение выброса твердых частиц от 4-й печи спекания составит около 4 000 тонн в год, – отметил Максут Жакупов.

Предприятие инвестировало в реконструкцию фильтровальной системы двух печей 14 млрд тенге.

На стадии монтажа находится также проект по замене фильтров на печи № 5, завершить работы на которой должны в 2025 году. В целом новые «гибриды» прослужат примерно 30 лет.

Следует отметить, что для дальнейшей реконструкции систем пылегазоочистки на заводе рассматривают возможность применить еще более современную технологию. Это когда вместо тканевых рукавных фильтров, используемых сейчас, устанавливаются металлизированные. Полная реконструкция систем фильтрации на всех печах спекания алюминиевого завода запланирована к 2030 году. Это позволит предприятию сократить эмиссии на 17 тыс. тонн в год. С 2019 года уже удалось снизить выбросы твердых частиц алюминиевого завода почти на 3 тыс. тонн.

Компания также изучает технологии для очистки газовых фракций выбросов, которые можно было бы применить на существующем оборудовании алюминиевого завода. Дело в том, что приходится учитывать стесненность имею­щихся производственных площадей. Оборудование для очистки от газовых фракций для одной печи займет столько же места, сколько и сама печь, и этого свободного места на предприятии, построенном 60 лет назад, просто нет. Поэтому решение вопроса будет состоять не столько из покупки оборудования, сколько из поис­ка технологического решения с отводом газовых потоков в свободное место, где можно было бы построить большой участок газоочистки.

Пока же на заводе успешно применяются средства первичной борьбы с газовыми фракциями. Они заключаются в оптимизации процессов горения, например, применяется­ топливо, которое содержит меньше серы.

Конечно же, экологическая стратегия ERG включает в себя и другие мероприятия. Рассчитана она на 12 лет – с 2018 по 2030 год. Общая сумма инвес­тиций по 41 проекту составит 112 млрд тенге. На первом этапе уже осуществлено 13 проек­тов общей стоимостью 22,3 млрд тенге.

Помимо замены фильтров на печах цеха спекания, в их число входит и замена золоулавливающей установки на котлоагрегате № 6 павлодарской ТЭЦ-1, работающей как на нужды завода, так и снабжаю­щей теплом большую часть областного центра.

Еще один значимый проект – установка автоматизированной системы мониторинга. Это требование казахстанского законодательства, однако, кроме обязательной установки оборудования на источниках эмиссий в 2018 году, компания создала пост мониторинга и на границах санитарно-защитной зоны.

Оборудование поста отслеживает в режиме реального времени четыре основных показателя – оксиды азота, серы, твердые вещества и углеводород, а данные с него в том чис­ле транслируются на уличных LED-экранах Павлодара.

В зоне ответственности компании находится и такое направление, как увеличение объема отходов, вовлеченных в переработку. Для этого шлам, накопленный после глиноземного производства, передается для использования в дорожном строительстве. В 2023 году на эти цели направили порядка 67 тыс. тонн отходов.

Мероприятия по озеленению – также часть экостратегии. Ежегодно алюминиевый завод высаживает 1 500 деревьев в своей санитарно-защитной зоне и на территории Павлодара. В этом году компания поддержала поручение Президента Казахстана по масштабному озеленению страны. Для этого c акиматом Павлодарской облас­ти был заключен меморандум, согласно которому в апреле и сентябре в Государственном лесном фонде на территории Павлодарского района на средства ERG высадили свыше

1,8 млн сеянцев сосны.

Следующим этапом экостратегии ERG можно считать еще 21 запланированный проект, куда входят замена восьми фильтров печей спекания, трех фильтров печей кальцинации и реконструкция аспирационных установок. Общий объем инвес­тиций в эти проекты составит 69,5 млрд тенге. Для сопоставления: ежегодно завод выплачи­вает за эмиссию в окружаю­щую среду порядка 3 млрд тенге – сумма значительно меньше финансирования, направленного на снижение вреда для экологии региона.

Добавим, что в АО «Алюминий Казахстана» намерены ежегодно информировать общественность о ходе реализации своей экологической программы.