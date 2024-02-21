Чума XXI века

По официальной статистике на 1 января 2024 года, в Казахстане на динамическом учете врачей-наркологов находились 108 722 человека с психо-поведенческим расстройством вследствие употребления психоактивных веществ.

Об этом проинформировали на брифинге в СЦК. Как было отмечено, в Казахстане более 18 тыс. наркозависимых, поставленных на учет. И, к сожалению, эта цифра постоянно растет. Поэтому Глава государства поручил разработать Комплексный план по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией на 2023–2025 годы. До­кумент был утвержден Правительством в июне прошлого года.

Об основных целях стратегического плана в своем выступлении рассказал заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК, полковник полиции Бахытжан Амирханов. По его словам, это пресечение распространения особо опасных для общества наркотиков, снижение уровня их доступности, внедрение системы раннего выявления наркомании, формирование достоверного и четкого учета лиц, употребляющих наркотики, повышение компетенции и статуса уполномоченных органов, укрепление их материально-технического состояния.

В целях качественной и эффективной реализации названного плана все намеченные мероприятия закреплены приказом за соответствующими службами МВД. Разработан пошаговый алгоритм действий по реализации каждого пункта, организована межведомственная профилактическая работа среди уязвимых групп населения – подростков и молодежи. Во всех регионах заместителями акимов утверждены планы проведения антинаркотических профилактических мероприятий. Сотни мероприятий проведены при участии волонтеров. Общий охват подростков и молодежи ими составил свыше 118 тыс. человек.

Так, во всех регионах совместно с НПО проведены акции по выявлению и закрашиванию граффити-надписей с рекламой наркосайтов. В этих акциях приняли участие порядка 200 волонтеров. Всего закрашено более шести тысяч граффити. В летних лагерях, кружках, дворовых клубах проведены спортивные и досуговые мероприятия для детей от 12 лет, в которых принимали участие и волонтеры, и представители НПО, вовлеченные в работу против наркомании. В преддверии нового учебного года с руководством Министерства науки и высшего образования проработаны методы информирования студентов о последствиях участия в незаконном обороте наркотиков. Есть информационные материалы для размещения в мобильных приложениях вузов, для проведения встреч с учащимися школ и колледжей, а также для их родителей. В этом месяце завершится работа по определению мест, потенциально опасных для совершения наркопреступлений, в целях установки там камер наблюдения.

Красноречивые цифры привел в своем выступлении руководитель фонда «Будущее без наркотиков» Жандос Актаев. По его мнению, сегодня важно понимать, что скорость распространения наркомании в нашей стране в разы превышает скорость борьбы с ней – и это страшно.

Официальная статистика утверждает, что в Казахстане 18 тыс. наркозависимых, тех, кого поставили на учет, но реальные цифры хуже. В результате независимых опросов выявлено, что каждый пятый молодой человек в стране употреблял синтетические наркотики. Применим простую математику и получим уже сотни тысяч наркозависимых…

– Эта эпидемия касается всех, кто меня сейчас слышит, – сказал руководитель фонда противодействия наркомании. – Только вчера ООН объявила, что Казахстан входит в топ-10 стран с высокой наркотизацией общества. Только вдумайтесь – восьмое место среди 200 стран! Поэтому я говорил и говорю – это чума XXI века! Кто в этом виноват? Ответить однозначно невозможно. Но одно я знаю точно – хранить молчание уже нельзя. И еще, пока общество прикрывает изъяны под маской «ұят болады», все старания будут напрасными.

Спикер отметил, что фондом проводятся комплексные меры, помогающие молодежи развить жизненные навыки, с которыми они смогут противостоять наркомании. Так, на сегодняшний день заблокировано более 3 000 каналов по продаже наркотиков и вербовке молодежи в наркобизнес. Обучены активис­ты-волонтеры для ведения информационно-разъяснительной работы среди студентов. В настоящее время корпус таких активистов насчитывает 1 800 учащихся. Однако, по словам Жандоса Актаева, и этого мало – слишком велика угроза наркомании.

Ситуация требует инновационных мер, и фонд «Будущее без наркотиков» предлагает ряд новых проектов. Готовится приложение по психологической помощи на базе искусственного интеллекта, благодаря которому каждый, столкнувшийся с наркоманией, сможет получить психологическую поддержку не выходя из дома. Кроме того, появилась первая в стране Digital-карта нарко­преступности, формируемая самими гражданами. Это позволит жильцам наблюдать за безопасностью в своем районе и покончить с закладчиками. Но все это заработает только при активном участии общества. Пора прервать молчание и показать свою силу в борьбе с чумой, охватившей страну.