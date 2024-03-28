Да будет свет! Свежий выпуск 28 марта 2024 г. 0:30 404 Валентина Мелехова На 22% сократилось потребление электроэнергии в Костанайской области. фото из архива "КП" Это стало возможным благодаря установке в прошлом году новых светодиодных ламп в населенных пунктах и городах. Уличному освещению в последние годы в регионе уделяют большое внимание. К примеру, только в 2023-м на эти цели было затрачено 3,8 млрд тенге. Этих денег хватило на установку 14 тыс. светильников и более трех тысяч опор. В результате обеспеченность городов и сел уличным освещением увеличилась почти на 24% – с 57,8% до 81,7%. Планы на текущий год тоже довольно масштабны. На установку 9 820 светильников и 3 600 опор из областного бюджета выделено 2,3 млрд тенге, что позволит осветить 90% улиц городов и сел Костанайской области. #Костанайская область #уличное освещение #фонари