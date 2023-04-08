Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области

Минэнерго наращивает поставки бензина и дизельного топлива в Алматинскую область, где на фоне дефицита ГСМ подскочили цены, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Мои ГОРОД".

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Поставка на внутренний рынок ГСМ увеличится. Так Минэнерго отреагировал на возмущение водителей грузовиков в Алматинской области из-за подорожавшего дизтоплива.

В Минэнерго провели совещание по вопросам бесперебойного обеспечения региона горюче-смазочными материалами с участием представителей АО "НК "КазМунайГаз", Petrosun и крупных сетей АЗС.

В ведомстве отметили, что запасы дизельного топлива по Алматинской области составляют свыше 11 тысяч тонн. По словам представителей заправок, имеющихся у них запасов достаточно для бесперебойного обеспечения населения.

При этом в регионе повысился на 30% спрос на дизельное топливо, вследствие которого на некоторых заправках быстро заканчивается суточный объём топлива. Также из-за остановки на ремонт Шымкентского НПЗ отмечались ограничения по поставкам нефтепродуктов в регион.

"Поэтому руководство сетей приняло решение увеличить отгрузку в районы с наиболее высоким потреблением топлива. Также в пути с Атырауского НПЗ и Павлодарского НХЗ находится 5000 тонн топлива", – добавили в министерстве.

Седьмого апреля также досрочно завершили ремонт Шымкентского НПЗ, где уже начали выработку нефтепродуктов. Первую партию отгрузят в выходные дни. При этом будет обеспечена первоочередная отгрузка в южные регионы, включая Алматинскую область.

Сельхозтоваропроизводителям региона выделят дополнительно три тысячи тонн дизтоплива.