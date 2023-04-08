Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области

Общество
13

Минэнерго наращивает поставки бензина и дизельного топлива в Алматинскую область, где на фоне дефицита ГСМ подскочили цены, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Мои ГОРОД".

Фото: Kazpravda.kz

Поставка на внутренний рынок ГСМ увеличится. Так Минэнерго отреагировал на возмущение водителей грузовиков в Алматинской области из-за подорожавшего дизтоплива.  

В Минэнерго провели совещание по вопросам бесперебойного обеспечения региона горюче-смазочными материалами с участием представителей АО "НК "КазМунайГаз", Petrosun и крупных сетей АЗС.

В ведомстве отметили, что запасы дизельного топлива по Алматинской области составляют свыше 11 тысяч тонн. По словам представителей заправок, имеющихся у них запасов достаточно для бесперебойного обеспечения населения.

При этом в регионе повысился на 30% спрос на дизельное топливо, вследствие которого на некоторых заправках быстро заканчивается суточный объём топлива. Также из-за остановки на ремонт Шымкентского НПЗ отмечались ограничения по поставкам нефтепродуктов в регион.

"Поэтому руководство сетей приняло решение увеличить отгрузку в районы с наиболее высоким потреблением топлива. Также в пути с Атырауского НПЗ и Павлодарского НХЗ находится 5000 тонн топлива", – добавили в министерстве.

Седьмого апреля также досрочно завершили ремонт Шымкентского НПЗ, где уже начали выработку нефтепродуктов. Первую партию отгрузят в выходные дни. При этом будет обеспечена первоочередная отгрузка в южные регионы, включая Алматинскую область.

Сельхозтоваропроизводителям региона выделят дополнительно три тысячи тонн дизтоплива.

#цены #дизтопливо #бензин #Алматинская область #Минэнерго

Популярное

Все
Зарезавшего мать павлодарца спасли врачи
Подросток из Атырау угнал две машины в Актобе
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
Давка на эскалаторе в Астане попала на видео: пострадал один человек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Бибисара Асаубаева выиграла этап Гран-при в Нью-Дели
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Более 94 тыс. казахстанских семей вышли из состояния бедности за год
Жителей Алматы и Алматинской области предупредили об угрозе схода лавин
Места все меньше, поток людей несет вглубь салона автобуса. Чувствую, как перехватывает дыхание, грудная клетка сдавлена. Развернуться нет возможности: вокруг – спины, рюкзаки, подмышки, а люди все продолжают протискиваться, толкаясь, вперед…
Поддержка и стимулы
Стало известно, когда Елена Рыбакина сыграет в финале турнира в Майами
В гараже актюбинца нашли больше ста килограммов наркотика
Тюремного кибермошенника выявили в Алматинской области
В Павлодаре легковушка врезалась в грузовик: пассажир погиб
В Жетысуской области при взрыве в котельной погиб человек
Пострадавшие в результате паводка в Актюбинской области получили материальную помощь
Пять человек погибло в результате лобового столкновения легковушек в Алматинской области
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
Елена Рыбакина проиграла в финале Miami Open
В Казахстане появится межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Первый в Казахстане ERG GeoHub, оснащенный по последнему слову техники, открылся в Костанайской области
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи

Читайте также

Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в поли…
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]