Дамба у села Канай в Бурлинском районе выдержала удар стихии в ЗКО

Паводки
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Половодье будет затяжным

В минувшее воскресенье из-за резкого повышения уровня воды в реке Жайык прорвало временный вал, построенный усилиями уральских дачников. Вода мощным потоком хлынула на территорию шести дачных товариществ. Постоянно в них проживают 620 человек, 585 жителей были эвакуированы заблаговременно. На участках оставались 35 мужчин для охраны домов. Специальная операция по эвакуации граждан из водного плена проходила под руководством министра по ЧС Чингиса Аринова.

В воздух был поднят вертолет, для поиска людей запущен беспилотный летательный аппарат. Спасатели на лодках искали оставшихся на дачах людей, снимали их с крыш. Течение было настолько сильным, что спасенных передавали по живой цепочке. Операция завершилась благополучно: спасены четыре человека, остальные эвакуировались самостоятельно и при содействии экстренных служб.

Из-за подпора главной водной артерии региона повышается уровень воды в реке Чаган и одноименном водохранилище. Шандоры водохранилища запроектированы так, что имеют одностороннее действие со стороны реки Чаган. Закрывать их при подъеме Урала не имеет смысла. Дачи, расположенные в пойме реки Чаган, переживают второй паводок за этот год.

На сегодня под водой оказались большинство дачных товариществ в черте Уральска. Круглогодично в них проживают порядка 20 тыс. человек.

Ситуация в регионе остается напряженной. Пик паводка еще не пройден. Если в воскресенье уровень воды в реке Жайык на гидропосту Уральска поднялся на 24 см, то в понедельник – на 10 см. Превышение опасного уровня составляет 12 см.

– Вдоль берегов реки в четырех районах и городе Уральске построены дамбы высотой полтора-два метра, шириной четыре-шесть мет­ров, общей протяженностью свыше 135 километров. Работы по расширению и уплотнению дамб продолжаются. В целях упорядочения дежурства и наблюдения город поделен на 24 участка. Это примерно один-два километра дамб, где круглосуточно дежурят спасатели и представители других экстренных служб, Нацгвардии, местных исполнительных органов. Для быстрого реагирования силы и средства распределены по этим участкам. Задействованы семь тысяч волонтеров, местных жителей, 3,5 тысячи солдат Нацгвардии, Минобороны, Пограничной службы, МЧС. Мы видим положительные результаты возведения этих дамб. Есть поселки, которые не затопило благодаря этому. Так, дамба у села Канай в Бурлинском районе продолжает сдерживать воду. В воскресенье там был отмечен пик, сейчас уровень падает, – отметил на пресс-конференции в понедельник заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов.

По мнению специалистов, паводок этого года будет затяжным. В верхних течениях отмечается спад, но все уровни пока еще выше критических. С Ириклинского водохранилища сброс воды снижен с начала паводка в десять раз. Реки Жайык и Чаган полностью заполнили пойму, так что резкого понижения воды, как на малых реках, не будет. В настоящее время в 14 эвакопунктах размещены 2 363 человека, 90% из них – это городское население, дачники. Увидеть ущерб от паводка пострадавшие смогут как минимум через 10–15 дней. В шести районах с начала паводка подтоплено 1 292 дома, в 902 дома люди уже вернулись. Проведено 1 150 техобследований, по результатам которых 276 домов признаны непригодными для жилья, 47 – подлежат капремонту.

На сегодня принято свыше 5,5 тыс. заявлений от пострадавших, более 1,5 тыс. заявок удовлетворены, по ним вып­лачена одноразовая соцпомощь в сумме 514 млн тенге.

#ЗКО #регионы #паводки #акимат

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