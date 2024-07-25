Возмещение ущерба от паводков обсудили в правительстве

Правительство , Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел совещание по анализу проблем реагирования на ЧС, выявленных в результате паводков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В ходе совещания обсуждались три ключевых вопроса: расширение полномочий республиканского и региональных штабов для оперативного реагирования в случае ЧС, механизм переброски техники и оборудования, а также страхование имущества при стихийных бедствиях.

Вице-премьер особо отметил проблемы, возникшие при возмещении ущерба населению и бизнесу. Канат Бозумбаев поручил министерствам финансов, по ЧС, труда и социальной защиты населения пересмотреть порядок выплаты компенсации пострадавшим. 

По данным Министерства национальной экономики, от субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) поступило 291 заявка на общую сумму 3,4 млрд тенге. Средства уже выделены регионам из резерва правительства, однако дошли лишь до трети заявителей. В связи с этим вице-премьер поручил доработать методику выплат бизнесу с учетом замечаний Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», в том числе возмещение ущерба предпринимателям в АПК. 

«Подобная бюрократия вызывает недовольство у населения. Я буду разбираться, почему так происходит. Мы говорим не о паводках, мы говорим о готовности системы реагирования на примере паводков. Нам нужно быстро реагировать на ЧС и оперативно доводить необходимую помощь для пострадавших граждан и МСБ. Создайте рабочую группу и упрощайте все процедуры», — поручил заместитель премьер-министра. 

Во время паводков возникла проблема нехватки техники. Принимали оперативные меры по ее переброске из других областей. В ряде регионов акимы не владели информацией о количестве имеющегося автопарка, поэтому необходимо наладить специальный учет.

«Министерству транспорта с учетом обсуждения необходимо доработать алгоритм погрузки, доставки и выгрузки техники, в том числе частных организаций. Необходимо предусмотреть механизм возмещения затрат за их привлечение и доставку в зоны ЧС. Все это нужно законодательно урегулировать и в месячный срок внести согласованные предложения», — подчеркнул Канат Бозумбаев. 

Были рассмотрены вопросы страхования имущества граждан при ЧС и возможность выпуска облигаций катастроф. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка проводит анализ различных моделей и практик страхования катастрофических рисков. Свой анализ по изучению международного опыта также провел Международный финансовый центр «Астана». Вице-премьер поручил министерствам национальной экономики и финансов совместно с АРРФР и МФЦА в месячный срок провести необходимые расчеты по выпуску катастрофических бондов и страхованию имущества. 

«Мы сегодня специально собрались, чтобы сделать выводы по итогам паводка текущего года и начать подготовку к паводковому периоду следующего года. Сейчас нам нужно своевременно завершить все работы по восстановлению жилья и возмещению ущерба. Самое главное – пострадавшие должны быть обеспечены жильем до осени. До весны еще далеко. Но все подготовительные мероприятия к паводковому периоду необходимо завершить осенью. Паводок не простит ошибок, невыполненной работы и недофинансирования», — отметил вице-премьер. 

Министерствам по ЧС, водных ресурсов и ирригации Канат Бозумбаев поручил разработать алгоритм подготовки к паводкам и защиты населения от стихии. Акиматам областей – обеспечить меры по предотвращению паводков, проверить все гидротехнические и защитные сооружения, подготовить обводные каналы. Министерству финансов – внести предложения по созданию чрезвычайного резерва в каждом регионе. Он должен быть постоянным, неснижаемым, переходящим на следующий год и использоваться только в чрезвычайных ситуациях.

#казахстан #ЧС #паводки #Бозумбаев

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