Как в Актюбинской области обеспечивают жильем пострадавших от паводков

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На сегодня уже 442 семьи в регионе, пострадавшие от паводка, отпраздновали новоселье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Фото иллюстративное, Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Вода нанесла ущерб 4 087 владельцам жилых домов и дачных строений. По заключению технического обследования, 3 073 жилых и дачных дома признаны пригодными для жилья.

По данным акимата, владельцам 3 004 домов по решению комиссии возмещен ущерб на ремонт дома на сумму порядка 9 млрд тенге. Остальные 1 014 домов признаны аварийными.

Наибольшее число разрушенных домов в Актобе – 200, Уилском районе – 307, Иргизском районе - 160, Кобдинском районе – 155, Мугалжарском районе – 69, Темирском районе – 57, Айтекебийском районе – 51. В Байганинском, Мартукском и Алгинском – 8, 5 и 2 соответственно. Оставшимся без крова 504 семьям по их решению приобретут готовые дома. 

В областном центре готовые квартиры получат все 200 семей, на сегодня квартиры приобрели для 138 актюбинских семей. В районах же всех желающих пострадавших обеспечили готовым жильем. 

В Уилском районе купили 130 домов, в Мугалжарском – 55, Темирском – 36, Иргизском – 35, Айтекебийском – 25, Байганинском – 8 и Хобдинском – 8, Мартукском – 5, Алгинском районе – 2.

#Актюбинская область #паводки #жилье

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