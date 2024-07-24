«В этом году воды много, люди довольны» — аграрии Туркестанской области

682 млн кубометров воды из Шардаринского водохранилища направлено аграриям по Кызылкумскому каналу с начала поливного периода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

На сегодня в водохранилище имеется 2,6 млрд м3. Это на 600 млн кубометров больше, чем год назад. По просьбам аграриев на посевные площади направляется 115 м3/с.

«Весной пришло много воды. В итоге Шардаринское водохранилище наполнилось на 90%, накопив почти 5 млрд кубометров воды. Сейчас в среднем прибывает 125 м3/с. В нижнее течение реки Сырдарья мы направляем 650 м3/с», — сообщил заместитель руководителя Шардаринского производственного участка филиала «Казводхоза» по Туркестанской области Ермек Иса.

Аграрии Туркестанской области говорят, что благодаря стабильной подаче воды в этом году они получают хороший урожай. А фермеры, выращивающие арбузы, даже планируют собрать в августе второй урожай.

«В этом году воды много. Люди довольны. Каждый год были трудности, но в этом году все хорошо. Зимой получили много воды, летом тоже вовремя подали. Собрали первый посев, поливаем второй. Через 10-15 дней планируем снова собрать урожай», — сообщил фермер Толепберген Артыков.

Напомним, на 86-м межправительственном заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии была достигнута договоренность о подаче в Казахстан из Узбекистана 922 млн м3 воды через межгосударственный канал «Достық». Всего с начала поливного периода из Узбекистана в Казахстан прибыло 3,9 млрд м3.