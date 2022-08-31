Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Указом Главы государства от 31 августа 2022 года за № 992 Сатыбалды Дархан Амангелдыулы назначен акимом Туркестанской области и освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

Другим Указом Главы государства Шукеев Умирзак Естаевич освобожден от должности акима области.

Напомним, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку 24 августа 2022 года из-за коррупции подчиненного. В июле 2022 года экс-аким города Кентау Даурен Махажанов был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Дархан Сатыбалды родился в 1974 году.

Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени С. Сейфуллина и Казахский гуманитарно-юридический университет, экономист-менеджер, юрист, кандидат экономических наук.

В 1991 году – рабочий отделения «Коммунизм» Келесского района.

В 1996-1999 годы – старший экономист ГКП «Келес» Келесского района, главный бухгалтер ТОО «Кураков и Ко» Акмолинской области.

В 2000-2002 годы – ведущий, главный контролер-ревизор управления контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях.

В 2002-2006 годы – референт, консультант, главный эксперт и заведующий сектором отдела бюджетного планирования и финансового контроля Управления делами Президента Республики Казахстан.

В 2006-2007 годы – директор ГКП «Жылу» акимата города Астаны, работа в Комитете по судебному администрированию при Верховном суде РК.

В 2007-2010 годы – заместитель директора бюджетного департамента, заместитель директора финансового департамента, заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки РК.

В 2010-2013 годы – начальник департамента Комитета национальной безопасности РК, заместитель заведующего социально-экономическим отделом канцелярии Премьер-министра РК.

В 2013-2015 годы – аким города Шымкента.

В 2015-2017 годы – первый заместитель акима Южно-Казахстанской области.

В 2018-2019 годы – депутат Сената Парламента РК от города Шымкента, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке.

С 18 марта 2019 года был послом Казахстана в Узбекистане.