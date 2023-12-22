Дарящие свет

Исследователями их найдено несколько десятков, и все они, несмотря на общие черты, отличаются друг от друга размерами, формой, декором и качеством производства. В основном это переносные экземпляры, представляющие собой открытые сосуды с ручкой сбоку в виде дуги, а также одним рожком, напоминающим небольшой желоб, расположенный к корпусу под углом. В целом по форме светильники напоминают заварные чайники, только несколько меньшего размера.

– Среди имеющихся в фондах чирагов основную массу составляют образцы поливной керамики, найденные на территории всей области. Правда, можно встретить и представителей неполивной керамики, которых выделяют простота и отсутствие краски на поверх­ности. Вполне возможно, что последние использовали менее состоятельные жители. Ведь и сегодня те, кто имеет возможность, стараются приобрести предметы быта красивые и дорогие, – говорит завотделом экскурсий и обслуживания населения областного историко-краеведческого музея Инара Абушеменова, доставая из-под стекла один из средневековых глиняных светильников.

Примечательно, что этот экземпляр, который относится примерно к X–XII векам, был найден случайно. Правда, кем именно и как он оказался в музее, информации нет. Известно только, что его обнаружили в Таразе на территории бывшего городского центрального рынка – Зеленого базара – в 1960 году. Светильник имеет традиционную для того времени форму. Диаметр донца округ­лого резервуара равен 4,5 см. Чираг имеет петлеобразную вертикальную ручку и один рожок. К сожалению, находка в не очень хорошем состоянии – отбита часть ручки, отломан «носик», облезло поливное покрытие светло-зеленого цвета с коричневыми поперечными линиями. Рассмотрев образец поближе, мы вернули экспонат на полку.

Между тем меня привлек другой рядом стоящий однорожковый светильник, который, как выяснилось, в 2010 году был передан на хранение в музей молодым жителем села Мерке Жасуланом Талембайтеги, на тот момент являвшимся учеником 10-го класса одной из местных школ. Правда, неизвестно, при каких обстоятельствах и где именно был найден артефакт. Специалисты определили, что оказавшееся в их руках керамическое изделие длиной 10,5 см было изготовлено в X–XII столетиях. Удивительно, но артефакт дошел до наших дней в целос­ти. Только сошла краска. Но кое-где все же часть покрытия сохранилась – позолоченная краска с черными линиями. По способу изготовления изделия и окраске его отнесли к периоду династии Караханидов.

– Вот этот ручной фонарь был обнаружен тоже на территории Меркенского района, – продолжает Инара Абушеменова, показывая очередной музейный экспонат. – Его случайно в своем саду в селе Андас Батыр нашел житель областного центра Даниял Ахметов. Это было в апреле 2008 года, а в следующем месяце артефакт был передан музею. В принципе, находка сохранилась довольно неплохо. Светильник сделан из глины и покрыт глазурью. В отдельных местах краска утрачена, края зачищены. Но по уцелевшим фрагментам можно понять, что чираг был покрашен черным и белым пигментами.

Так, ручка декорирована нанесением черных точек на однотонную белую поверхность. Края желоба для фитиля немного потускнели, кое-где сошла краска. Общая длина изделия составляет 12,5 см, высота ручки – 4,2 см, а длина фитиля – 6,5 см. По словам моей собеседницы, такой светильник использовался в повседневной жизни для освещения помещений стацио­нарно. Но при необходимости так же, как и предыдущие, его можно было брать с собой в ночное время. Находка относится к XII веку.

Еще один экземпляр из коллекции средневековых светильников был найден археологами при раскопках городища Нижний Барсхан. Это керамический чираг высотой 12 см с диаметром тулова в 7 см.

– Этот экземпляр датируется приблизительно IX–XII веками, – рассказывает завотделом областного музея. – Удивительно, но он сохранился достаточно хорошо. За исключением носика и ручки. Первый слегка поврежден, а вторая отломлена. Зато корпус уцелел полностью. Поврежденные детали были восстановлены в процессе проведенной специалистами музея реставрации. Поверхность чирага была обработана поливой зеленого оттенка. Предположительно, данное изделие изготовили из глины бурого цвета гончарным способом. Светильник украшен продольными линиями. При внимательном рассмотрении предмета можно заметить на краю носика следы копоти. Это значит, что перед нами не новое изделие, его уже использовали в быту.

Как отметила в своей книге «Средневековый Тараз» известный археолог Таисия Сенигова, большая часть чирагов этого периода почти полностью повторяла своих неполивных предшественников с округлым корпусом и петлеобразной ручкой, известных в Таразе ранее. Единственное, что их отличало, так это обработка поверхности. «Чираги, как правило, покрыты одноцветной поливой: зеленой, желтой, большей частью коричневой, есть и зеленая с желтыми пятнами», – указала автор научного труда.

– В фондах областного историко-краеведческого музея есть чираги, относящиеся как к поливной, так и неполивной керамике. Правда, в основной экс­позиции выставлены только образцы с окраской. Можно предположить, что, как и сегодня, чем состоятельнее были люди, тем более богато украшенные светильники они могли себе позволить. В качестве горючего материала в светильники наливали масло или животный жир, – говорит Инара Абушеменова.

Очередной экспонат из категории средневековых керамических светильников отличается своим внешним видом, а именно формой. Он также интересен тем, что являлся подвесным чирагом и служил чем-то вроде современной люстры. Археологи относят уникальную находку к XIV веку.

При внимательном рассмотрении можно заметить, что в основе он имеет цилиндрический резервуар, от которого, как лучи, симметрично по кругу в стороны отходят восемь не очень длинных рожков. До сегодняшнего дня сохранились только три из них. Со дна центральной части корпуса поднимается глиняный стержень со сквозным отверстием наверху, предназначенным для подвешивания светильника. В это отверстие вставлен мощный бронзовый крюк, который орнаментирован кружковым вдавленным рисунком. В свою очередь и крюк имеет два косых сквозных отверстия в верхней части, назначение которых не совсем ясно. Вся поверхность изделия покрашена зеленой и белой поливой.

Затем Инара Абушеменова показывает два бронзовых светильника, относящихся к более позднему периоду.

Первый из них – это перенос­ной образец закрытого типа, датированный XI–XII веками. Ажурная металлическая крышка украшена прорезным сложным орнаментом, состоящим из сердцеобразных листьев винограда, переплетаю­щихся с лозою. Она состоит из двух частей. Одна из них отлита вместе с корпусом светильника, а другая сделана подвижной и поднимается на двух петельках. Она накрывает не только переднюю часть резервуара, форма которого больше напоминает прямоугольную, но и все четыре рожка чирага. Элемент, скрепляю­щий две части крышки, увы, не обнаружен. К сожалению, и край крышки над одним из рожков отломан. Но само изделие в целом сохранилось неплохо, но окислилось.

– Это очередная случайная находка на участке бывшего центрального городского рынка в Таразе, которая поступила в фонд нашего музея 16 июня 1964 года. Следует отметить, что такие предметы часто носили религиозно-эстетический характер, – говорит Инара Абушеменова.

Длина изделия – 25,5 см, ширина – 15 см, а высота – 10,5 см. К днищу с наружной стороны резервуара прикреплены три длинные ножки, которые заканчиваются выступами, имитирующими лапы животного. У задней части резервуара по цент­ру есть петлеобразная ручка, декорированная растительным мотивом. Своим видом она несколько напоминает загнутый хвост зверя.

Второй бронзовый представитель – пятирожковый светильник, имеющий абсолютно другую форму. Правда, надо сказать, что, по некоторым данным, его относят к разряду курильниц.

– Экспонат датируется XI–XIII веками. Артефакт является случайной находкой. Его также обнаружили при раскопках на территории бывшего центрального городского рынка. Корпус чирага украшен прорезным ажурным орнаментом из побегов виноградной лозы с листьями. Общая высота светильника – 12 сантиметров. Три ножки светильника, как и у первого, имитируют лапы животного, что присуще данному периоду. Их высота равна 9 сантиметрам. Предмет немного окислен, но это не мешает разглядеть общую красоту изделия. Крышка, к сожалению, не сохранилась, – комментирует моя собеседница.

Пять узких вытянутых рожков расположены веерообразно на одной стороне цилиндричес­кого резервуара. На противоположной стороне прикреплена округлая петлеобразная ручка с растительным узором наверху.

Из книги археолога Таисии Сениговой «Средневековый Тараз» можно понять, что такие светильники производили путем отливки и дополнительной обработки. Эти чираги изготавливались по аналогии с подставками и подножками для богато представленных в Таразе курильниц, связанных с отправлением религиозных культов. После отливки их детали, очевидно, обтачивались на токарном станке, а затем орнаментировались и припаи­вались.

«Нетрудно заметить, что прототипом этих сложносоставных приборов были сакские бронзовые светильники с архитектурными ножками и плоским однообразным завершением», – писала в своем научном труде Таисия Сенигова.