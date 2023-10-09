Даурен Казантаев возглавил аппарат Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

С 2020 года он руководил департаментом экологии по г. Астана.

Фото: пресс-служба правительства РК

Казантаев Даурен Ганибекович назначен на должность руководителя аппарата Министерства водных ресурсов и ирригации. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Даурен Казантаев родился в 1984 году в Кызылорде. В 2005 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова. Член президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2005 году: работал аналитиком в сферах инвестиций и корпоративного бизнеса в частных структурах.

В 2007-2010 гг. – и.о. ведущего специалиста, эксперт в структурах  Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2010-2016 гг. работал в структурах акиматов Жамбылской и Павлодарской областей.

В 2016-2020 гг. –– советник министра энергетики РК.

С 2020 года по настоящее время занимал должность руководителя департамента экологии по г. Астана.

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