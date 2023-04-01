Давка на эскалаторе в Астане попала на видео: пострадал один человек

Сломавшийся эскалатор едва не покалечил людей в Астане. Он вышел из строя в тот момент, когда спускалась группа людей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Tg-канал Astanovka98 .

Фото: Kazpravda.kz

Посетителям ночного киносеанса в ТРЦ "Сарыарка" чудом удалось избежать тяжелых травм. Лишь один мужчина получил ушиб голеностопного сустава.

ЧП произошло 31 марта, в 23:52, в ТРЦ по улице Туран.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что эскалатор резко ускорился.

В тот момент на нем спускалось 20 человек.

В результате сначала падает один, следом за ним теряют равновесие другие. А через несколько секунд внизу эскалатора началась жуткая давка.