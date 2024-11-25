Дефицит билетов, задержки поездов: Антикор проведет аудит в компаниях-перевозчиках

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Состоялось совещание по проблемным вопросам железнодорожных пассажирских перевозок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Так, обсуждены имеющиеся серьезные нарушения в системе субсидирования пассажирских перевозок.

Особое внимание уделено вопросам отдельных частных перевозчиков, которые, несмотря на значительные доходы за счет государственной поддержки, не обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг. Это приводит к многочисленным жалобам пассажиров на санитарное и техническое состояние вагонов.

Кроме того, отмечены проблемы с дефицитом билетов и регулярными задержками поездов, которые создают неудобства для граждан.