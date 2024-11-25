Дефицит билетов, задержки поездов: Антикор проведет аудит в компаниях-перевозчиках

Транспорт, Коррупция
100
Гульмира Кунапия
корреспондент

Госорган внес рекомендации по улучшению железнодорожных пассажирских перевозок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Состоялось совещание по проблемным вопросам железнодорожных пассажирских перевозок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор  

Так, обсуждены имеющиеся серьезные нарушения в системе субсидирования пассажирских перевозок.

Особое внимание уделено вопросам отдельных частных перевозчиков, которые, несмотря на значительные доходы за счет государственной поддержки, не обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг. Это приводит к многочисленным жалобам пассажиров на санитарное и техническое состояние вагонов. 

Кроме того, отмечены проблемы с дефицитом билетов и регулярными задержками поездов, которые создают неудобства для граждан.

«Антикор предложил пересмотреть методику расчета субсидий, проработать вопросы цифровизации системы субсидирования, обеспечения эффективного мониторинга и контроля (аудио-видеофиксация обследования поездов, установления критериев оценки качества услуг и системы штрафных санкций), проведения аудита в компаниях-перевозчиках, а также увеличения доли новых вагонов», – резюмировали в ведомстве. 

#нарушения #аудит #Антикор #перевозчики

Популярное

Все
Маск стал богатейшим человеком в истории
World Boxing объявила о создании новой Азиатской конфедерации бокса
Казахстанские шорт-трекисты завоевали два золота на турнире в Италии
В Румынии объявлен второй тур президентских выборов
Цифровые проекты рассмотрели в правительстве
Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США
Правительство не поддержало идею о создании алиментного фонда в РК
Служба охраны президента обратилась к жителям Астаны
Два судна перевернулись у берегов Мадагаскара
Проект новых предельных цен на лекарства вынесли на обсуждение
Казахстанские фехтовальщики стали третьими на Кубке мира в Канаде
Мировые звезды балета соберутся на фестивале Freedom Festival в Астане
Детсады будут бороться за детей: пилот по ваучерному финансированию запустили в трех городах РК
Семь лет колонии за хищения из бюджета получила бухгалтер в Актюбинской области
Дефицит билетов, задержки поездов: Антикор проведет аудит в компаниях-перевозчиках
В Дании хотят ввести налог на выбросы газа от домашнего скота
Две тысячи новобранцев приняли присягу в гарнизонах южной группировки войск
Более 16 тыс. этнических казахов получили статус кандаса в этом году
Электронные браслеты вместо ареста стали чаще применять в Казахстане
Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Кызылординский рис: от поля до стола
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Детсад для особенных детей построят в Актобе за счет возвращенных активов
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы
Сорвало крышу: у «Казпочты» отсудили свыше 18 млн тенге
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
Грузовик со взрывчаткой взорвался на трассе в ВКО
Подвиги героя в памяти
Королева оперной сцены Бибигуль Тулегенова отметила юбилей концертом в Астане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи

Читайте также

Семь лет колонии за хищения из бюджета получила бухгалтер в…
В Жетісу открыли ключевой участок автомобильной дороги «Жар…
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Автобус загорелся на левом берегу Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]