Дефицит билетов, задержки поездов: Антикор проведет аудит в компаниях-перевозчиках

Госорган внес рекомендации по улучшению железнодорожных пассажирских перевозок
Состоялось совещание по проблемным вопросам железнодорожных пассажирских перевозок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор
Так, обсуждены имеющиеся серьезные нарушения в системе субсидирования пассажирских перевозок.
Особое внимание уделено вопросам отдельных частных перевозчиков, которые, несмотря на значительные доходы за счет государственной поддержки, не обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг. Это приводит к многочисленным жалобам пассажиров на санитарное и техническое состояние вагонов.
Кроме того, отмечены проблемы с дефицитом билетов и регулярными задержками поездов, которые создают неудобства для граждан.
«Антикор предложил пересмотреть методику расчета субсидий, проработать вопросы цифровизации системы субсидирования, обеспечения эффективного мониторинга и контроля (аудио-видеофиксация обследования поездов, установления критериев оценки качества услуг и системы штрафных санкций), проведения аудита в компаниях-перевозчиках, а также увеличения доли новых вагонов», – резюмировали в ведомстве.