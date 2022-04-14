Проблема кадрового дефицита в сфере отечественного здравоохранения решается медленно, особенно в сельской местности, где вопросы нехватки врачей наиболее актуальны.
По данным ranking.kz, в госучреждениях по оказанию медицинских и социальных услуг в 2021 году было занято 548,3 тыс. работников. Это всего на 5,2% больше по сравнению с предыдущим периодом.
Пандемия заметно обострила кадровый голод в казахстанской медицине. На конец прошлого года в стране не хватало почти 4 тыс. штатных единиц врачей. Наиболее ощутим дефицит последних среди узких специалистов – инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, пульмонологов, эпидемиологов и других. И если в крупных городах ситуация с обеспеченностью медицинскими кадрами более или менее удовлетворительная, то на селе порою нет даже врачей общей практики.