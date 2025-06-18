17 июня в Талдыкоргане стартовал очередной этап культурного проекта «Декада казахского кино», реализуемого Государственным центром поддержки национального кино, сообщает Kazpravda.kz
Открытие мероприятия состоялось во Дворце культуры имени И. Жансугурова. Зрителям был представлен фильм «Кажымукан», снятый при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино. Лента рассказывает о судьбе одного из самых прославленных борцов в истории Казахстана – Кажымуқана Мунайтпасова.
В рамках инициативы зрители смогут посмотреть фильмы, которые пропагандируют историю и культуру страны, внося свою лепту в воспитание подрастающего поколения и формирование национальной идентичности.
Среди них картины, такие как «Жамбыл. Жаңа дәуір», который подчеркивает национальный дух, «Дос-Мукасан», «Операция Набат», «Время патриотов», прославляющие труд правозащитников и возвышающие любовь к Родине. Также зрители увидят картины, популяризирующие казахстанские традиции, такие как «Бауырына салу».
Цель проекта – сделать современные казахстанские фильмы ближе и доступнее для жителей всех уголков страны. Ранее показы прошли в Карагандинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.