Фото: Минкультуры

Открытие мероприятия состоялось во Дворце культуры имени И. Жансугурова. Зрителям был представлен фильм «Кажымукан», снятый при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино. Лента рассказывает о судьбе одного из самых прославленных борцов в истории Казахстана – Кажымуқана Мунайтпасова.



В рамках инициативы зрители смогут посмотреть фильмы, которые пропагандируют историю и культуру страны, внося свою лепту в воспитание подрастающего поколения и формирование национальной идентичности.



Среди них картины, такие как «Жамбыл. Жаңа дәуір», который подчеркивает национальный дух, «Дос-Мукасан», «Операция Набат», «Время патриотов», прославляющие труд правозащитников и возвышающие любовь к Родине. Также зрители увидят картины, популяризирующие казахстанские традиции, такие как «Бауырына салу».



Цель проекта – сделать современные казахстанские фильмы ближе и доступнее для жителей всех уголков страны. Ранее показы прошли в Карагандинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.