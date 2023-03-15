Дела о расторжении брака при наличии несовершеннолетних передадут в спецсуды РК

Сенат на пленарном заседании одобрил Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», а также сопутствующие поправки по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отмечается в заключении к документам, их цель – совершенствование процессуального законодательства и реформирование судебной системы в части расширения подсудности ювенальных судов, усиления роли апелляционной инстанции, совершенствования процессуального статуса представителей, усиления ответственности руководителей административных органов, усиления роли и статуса Высшего cудебного cовета.

Задачами законов является законодательное закрепление обязанностей профессиональных представителей, расширение полномочий апелляционной инстанции по рассмотрению дела по существу, и исключение фактов возврата дела в суд первой инстанции, передача гражданских дел о расторжении брака, разделе имущества (при наличии несовершеннолетних детей) в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи.

Кроме того, ставится задача повышения ответственности руководителя государственного органа при отсутствии обязательного досудебного порядка в законах, и обеспечение единообразия административной практики, санкционирования специальных оперативно-розыскных мероприятий в отношении судей Генеральным прокурором.

Также нормами законов вводится передача функций Верховного cуда по подготовке судейских кадров, повышению их квалификации, продления предельного возраста, приостановление и прекращения полномочий действующих судей в введение Высшего cудебного cовета.