Делай как я: гвардейцы совершили прыжки с парашютом

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Прыжки осуществлялись с вертолета МИ-171Е военно-транспортной авиации. Все военнослужащие, допущенные к прыжкам, предварительно прошли и усвоили курс наземной воздушно-десантной подготовки, отработали элементы наземной подготовки прыжка на воздушно-десантном комплексе, выполнили укладку своих парашютов.

Первым заветный прыжок из вертолёта совершил заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

– Если хочешь, чтобы тебя уважали по-настоящему – ты должен прочувствовать на себе, что испытывают подчиненные при выполнении сложных задач. Все командиры и начальники Национальной гвардии должны не только на словах, но и на деле показывать на личном примере уровень требуемой подготовки для своих подчиненных, – сказал Главком, после исполнения прыжка с парашютом.

Отметим, что в составе Нацгвардии имеется авиация, функционирующая как особое подразделение. Это военно-транспортная авиация, включающая в себя различные типы самолетов и вертолетов для транспортировки и других задач. Служба в этом подразделении доступна офицерам и военнослужащим по контракту, занимающим летные должности и имеющим соответствующие воинские звания. Главным образом, летный состав проходит обучение в различных военных учебных заведениях. После завершения обучения они распределяются в соответствующие воинские части и начинают свою профессиональную деятельность.

Среди тех, кто впервые совершил прыжок с парашютом, есть и женщины-военнослужащие, например, старший лейтенант Анастасия Бондарева, сержант Данара Сарсембаева и рядовой Айдана Омарова, которые в течение месяца наравне с мужчинами-коллегами проходили предпрыжковую подготовку, укладывали парашют, учились правильным действиям в воздухе и при приземлении.

- На борту вертолета меня охватили восторг и одновременно волнение. Присутствовал, конечно, и страх, но я была уверена, что справлюсь, потому что каждое действие, которое предстояло совершать в воздухе, было отточено до автоматизма на земле, - поделилась при приземлении впечатлениями рядовой Айдана Омарова.

Отметим, что с августа текущего года в соответствии с приказом Главнокомандующего Национальной гвардией военнослужащие части будут регулярно выполнять упражнения по прыжкам с парашютом.