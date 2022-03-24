Построить надежный дом, пусть пока и из палочек для суши, выдерживающий землетрясение в 9 баллов, запустить дрон и даже придумать аппарат, помогающий при лечении COVID-19, – все это под силу учащимся Назарбаев Интеллектуальных школ.

Они не просто знакомятся с наукой, а погружаются в ее самые актуальные направления, ежегодно на традиционных Наурызовских чтениях представляя свои проекты, которым есть применение в быту, медицине, экологии, освоении космического пространства. На этот раз конкурс, в основе которого лежит развитие познавательного интереса к науке и профессионального самоопределения талантливых школьников, прошел на базе недавно открывшейся НИШ в Туркестане.

В конкурсе приняли участие ученики НИШ из всех регионов Казахстана. Школьники презентовали

STEAM-проекты на тему «Делай как я». Наука не стоит на месте, и сегодня у юных исследователей намного больше возможностей для реализации своего потенциала. Мощь искусственного интеллекта может ощутить в своих руках даже школьник, что и продемонстрировали учащиеся Назарбаев Интеллектуальных школ, презентовав проекты, которые могут повлиять не только на жизнь школы или региона, но и на весь мир.

Пандемия и карантин, к примеру, натолкнули юных исследователей на мысль взяться за проекты, способные помочь медицинским работникам и здравоохранению в целом. Ученик 11-го класса НИШ города Уральска Алмаз Сапаров решил подсобить фтизиологам, которым вспышка коронавирусной инфекции заметно добавила работы. Он задался целью найти способ мгновенно определять по рентгеновскому снимку наличие у пациен­та пневмонии.

– Чтобы прочитать каждый рентгеновский снимок и диагностировать заболевание, врачу сейчас требуется до 15 минут, – рассказывает Алмаз Сапаров. – С таким наплывом пациентов, какой наблюдали во время пандемии, это слишком много. Наша программа занимает лишь несколько секунд. За пару кликов можно поставить диагноз. Проект демонстрирует применение искусственного интеллекта в решении социальных и экономических проблем.

Медицинский проект и у ученицы 11-го класса НИШ города Тараза Камиллы Машанло. Выпускница второй год работает над внедрением системы контроля клиничес­ких симптомов COVID-19. Ее проект не просто признан лучшим стартапом в Жамбылской области, но уже и занял второе место на рес­публиканском конкурсе научных проектов. Но и это еще не все достижения. Пос­ле того как местный акимат выделил грант на изготовление аппарата, он активно используется медиками в медучреждениях областного центра.

– По статистике Минздрава, свыше 100 тысяч казахстанцев заболели коронавирусной инфекцией, из которых восемь тысяч – медицинские сотрудники, – говорит Камилла Машанло. – Персонал больниц оказался в зоне рис­ка, вероятность инфицироваться для них очень высока. Чтобы снизить риск, мы решили создать устройство, позволяющее дистанционно измерять ряд жизненно важных параметров, таких как температура тела, сатурация, частота сердцебиения, выводя показания на монитор компьютера. Показатели можно пересылать через Wi-Fi врачу. Это исключает нежелательный контакт заболевшего и доктора.

Еще одно важное преимущество разработанного Камиллой устройства – низкая цена. Себестоимость аппарата – порядка 20 тысяч тенге.

Выпускница шымкентской НИШ Аяулым Беркимбаева также решила внести свой вклад в здравоохранение, разработав прототип бионической руки-протеза «Феникс». В отличие от выпус­каемых протезов, имеющих ограниченное количество функций, бионическая рука школьницы может выполнять более двух десятков движений. Получая сигналы от мышц бицепсов и трицепсов ампутированной руки, «Феникс» может брать и удерживать разные предметы, пользоваться компьютерной мышью, держать столовую ложку и пр. Начинающий изобретатель считает, что ее разработку можно использовать и в качестве манипулятора дальнего действия, например, при развитии ядерной энергетики в нашей стране.

Зарифжан Рахимов из Тараза озаботился проблемами экологии и загрязнения окружающей среды. Школьник живет в частном доме и в какой-то момент стал замечать, что пластиковые отходы очень сильно загрязняют канал, протекающий по соседству. На водоеме образуются заторы, прибрежные сады остаются без воды и начинают сохнуть.

– Время от времени коммунальные службы канал чистят, но поскольку специальных инструментов нет, делают это вручную, вот я и решил заняться этим вопросом, – говорит Зарифжан. – Хотел соорудить такое устройство, чтобы использовало энергию воды и не требовало особых затрат при изготовлении. Сначала разработал чертеж, а потом собрал установку, апробировав на канале. Колесо крутится за счет силы движения воды, поднимает пластиковые баклажки с поверхности воды и сбрасывает на желоб, откуда они вывозятся. Все элементарно, просто и функ­ционально. Теперь канал всегда чист.

А вот малый космический аппарат, разработанный 11-классником Аблайханом Мухамеджановым из Кокшетау, займется «уборкой» космического мусора, накопившегося на орбите от вышедших из строя спутников. Выпускник НИШ из Кызылорды Нурбол Жаксылык спешит на помощь фермерам, предлагая воспользоваться его аппаратом «Летающий фермер», который может распылять удобрения и пестициды. Его школьник изготовил из пластиковых отходов и деталей, сделанных при помощи 3D-принтера, тем самым сделав доступным по цене для аграриев.

Сфера увлечений начинающих ученых не имеет ограничений, что еще раз подтвердили проекты учащихся, представленные на Наурызовских чтениях. В этом году они проходят в смешанном формате – офлайн и онлайн с участием около трехсот учеников.

– Искусственный интеллект и мехатроника – одна из наиболее бурно развивающихся сфер информационных технологий, это уже часть нашей жизни и работы, – считает председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова. – Она находит свое применение во многих областях науки и техники. Школьники представили на выставке очень много интересных идей. Мы собираем наших детей на этой площадке для обмена мнениями и опытом, включая учеников из общеобразовательных школ, приглашаем ученых. Очень интересные игры идут, к примеру, «Бой титанов» – наша авторская разработка, «Самое сейсмоустойчивое сооружение», NIS Intel Race, на который выйдут автомобили, собранные другими изобретателями.

Куляш Шамшидинова не раз имела возможность убедиться, что все это мотивирует детей, у них появляется интерес к обучению, получению знаний на стыке образовательных программ по физике, математике, географии. Основная задача школы – заинтересовать детей заниматься проектами, и неважно, что ребенка может ждать неудача. Главное, что есть идея и желание реализовать ее, правильно используя полученные на уроках знания.

Выбор темы исследований у каждого школьника индивидуален и, как правило, исходит из желания помочь, улучшить жизнь или решить проблему того, кто находится рядом. Ученые, которых пригласили организаторы Наурызовских чтений, изу­чат идеи детей по своим отрас­лям и подскажут, как можно улучшить разработку, в каком направлении двигаться, чтобы идея пришла на службу людям.