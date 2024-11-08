Делегация ЦИК Казахстана впервые приняла участие в наблюдении за выборами в США

США
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5 ноября в США состоялись президентские выборы

Фото: пресс-служба ЦИК РК

Впервые по приглашению Комиссии по содействию выборам США делегация Казахстана во главе с председателем ЦИК РК Нурланом Абдировым приняла участие в международном наблюдении за президентскими выборами в США, сообщает Kazpravda.kz

Члены делегации посетили избирательные участки при образовательных и общественных учреждениях в Вашингтоне (округ Колумбия) и в штате Мэриленд.

В частности, Нурлан Абдиров и секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман посетили избирательные участки «Bethesda-Chevy Chase High School», «Takoma Park Middle School», «Silver Spring Civic Building» и «Bethesda Elementary School».

«Для нас это большое событие — ЦИК РК впервые в своей истории принимает официальное участие по приглашению Американской федеральной избирательной системы в наблюдении за выборами президента США в качестве международного наблюдателя. Посещение избирательных участков в основной день голосования показало активность американских избирателей среди людей преклонного и среднего возраста, а также молодежи.

В каждом штате своя избирательная система. Более того, внутри штата разные комиссии могут использовать по своему усмотрению различные технические устройства. Члены комиссии преимущественно старшего возраста. Очень много молодых волонтеров. Видно, что у людей старшего поколения возникают вопросы по использованию электронных систем голосования. Рядом с каждым голосующим избирателем находится член комиссии, который может помочь. Традиционных для нас кабин для голосования замечено не было. Используется простая конструкция, которая позволяет закрыть доступ к стороннему наблюдению за тем, как избиратель осуществляет свой выбор», - рассказал Абдиров.

Снимать на камеру, фотографировать и разговаривать по телефону внутри избирательного участка категорически запрещено, добавил он.

Также, стоит отметить, что Казахстан впервые стал наблюдателем на парламентских выборах в Австрии.

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