Казахстан впервые стал наблюдателем на парламентских выборах в Австрии

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Ультраправая Австрийская партия свободы, по предварительным данным, одержала победу. Согласно опросам, на выходе с избирательных участков она набирает 29% голосов. Второе место занимает консервативная Австрийская народная партия во главе с нынешним канцлером Карлом Нехаммером – 26%. Третий результат показывает Социал-демократическая партия – 20% голосов.

Парламентские выборы прошли в Австрии при наличии сразу нескольких внутренних проблем. В частности, они прошли впервые после пандемии коронавируса на фоне энергетического и экономического кризиса. Всего 6 млн 300 тысяч человек пришли на избирательные участки, чтобы выбрать 183 депутата Нижней палаты Парламента. Для прохождения в высший законодательный орган 11 партиям необходимо было набрать не менее 4% голосов. Впервые по приглашению австрийской стороны среди международных наблюдателей на этих выборах работал и представитель Казахстана – глава ЦИК страны Нурлан Абдиров.

«Я посетил целый ряд избирательных участков в Вене. Идет голосование, идет достаточно активно. В то же время я обратил внимание на то, что больше всего приходят пока люди в возрасте, среди них есть и лица с инвалидностью. Здесь достаточно сложная система формирования этих комиссий. Как правило, три члена комиссии – это те персоны, которых определяет вышестоящая комиссия, и именно они отвечают за правильность технологий. Остальные члены комиссии представляют парламентские политические партии. Все они наблюдают за процессом и принимают активное участие в этой работе», - говорит председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров.

«Я работаю на этом месте 11 лет, и впервые у нас в этом году есть наблюдатели из Казахстана. Это интересно, так как австрийские наблюдатели никогда до этого сюда не приходили. И очень интересно, что другие страны интересуются нашими выборами и их процессом. Как председатель избирательного участка я очень рад этому факту. Я очень верю в то, что ситуация в нашей стране после этих выборов станет лучше», - поделилась председатель избирательного участка /Вена/ Марсель Фушибега.

Избирательная система в Австрии имеет ряд своих особенностей. В последние годы, например, разные политические партии смогли внести некоторые новшества в этот процесс. Одно из них – возможность голосования по почте, и второе – снижение избирательного возраста.

«Если на прошлых парламентских выборах пять лет назад миллион избирателей воспользовались этой опцией, то в эту кампанию запросили бюллетени для голосования по почте уже полтора миллиона человек. Еще одна новация, которая вошла в новацию и законодательство этой страны – снижение избирательного возраста с 18 до 16 лет. И, насколько нам объяснили, это сделано для того, чтобы пораньше вовлекать молодых людей в избирательный процесс», - рассказал Нурлан Абдиров.

Глава казахстанского ЦИК обратил внимание и на сам избирательный бюллетень. Несмотря на то, что ключевым моментом в избирательной системе Австрии является пропорциональное голосование за политические партии, в то же время в ней наблюдаются элементы и мажоритарной системы. Голосующие отдают свой голос не только за политическую партию, но также на федеральном, региональном и местном уровне они голосуют за конкретных людей, баллотирующихся от этой партии.

«Иначе говоря, в итоге они влияют на партийный список конкретной партии, за которую они отдают свои голоса. Правда бюллетень в итоге выглядит очень сложным, он большой – в эту кампанию вышли 11 партий, поэтому бюллетень имеет размер газетной полосы. Там очень много информации, и из-за этого они не могут использовать шрифт Брайеля для того, чтобы изготовить соответствующий трафарет. В целом, я для себя сделал вывод, что здесь очень большое доверие к работе избирательных органов. Участковые избирательные комиссии работают по Закону, слаженно», - отметил Абдиров.

В рамках рабочей поездки в Вену он также встретился с главой Федеральной избирательной системы Австрии Грегором Венда и обсудил с ним текущее и будущее сотрудничество.

«Встреча была очень продуктивной, мы договорились о развитии нашего сотрудничества. И в перспективе я очень надеюсь, что будет возможность не только нам приезжать и изучать далее опыт Австрии, но и нашим коллегам из Австрии приезжать и выступать в качестве международных наблюдателей в электоральных процессах в Казахстане», - заключил глава ЦИК РК.

Окончательные итоги власти обещают объявить 16 октября.