Делиться прибылью с народом

Заместитель акима региона Мархабат Жайымбетов встретился с представителями местного крупного бизнеса и провел совещание по вопросам благотворительности и поддержки социально уязвимых слоев населения.

В заседании вместе с бизнесменами и чиновниками приняли участие секретарь областного маслихата Наурызбай Байкадамов, председатель областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев и член областного общест­венного совета Садык Мустафаев.

Как напомнил Мархабат Жайымбетов, ранее была достигнута договоренность о строи­тельстве спортивных площадок в областном центре за счет спонсоров.

– Вы помните, что на прошедшем совещании руководители фирм «СМП-Кызылорда» Темирхан Алимкулов и «Бак-Береке 2030» Кайрат Ерназаров поддержали инициативу о строительстве малых спортивных объектов. Эта поддержка для нас очень ценна, так как с ее учетом мы начинаем строительство 50 спортивных площадок на территории Кызылорды, – отметил заместитель акима области.

Кстати, новость о строительстве спортивных площадок там, где их в Кызылорде не хватает, порадовала горожан, люди активно обсуждают ее в социальных сетях и высказывают слова благодарности.

Но это еще не все. На совещании в областном акимате Мархабат Жайымбетов поблагодарил главу компании «Омирзак» Ержана Дарикожае­ва, предложившего построить новую школу в селе Токабай Аральского района. А также руководителя корпорации «Алем-Курылыс» Русланбека Сеитмуратова, проявившего инициативу в строительстве детских площадок.