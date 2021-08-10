Дело о коррупции: карагандинского судью приговорили к 9 годам лишения свободы

Сегодня, 10 августа, в городе Караганде вынесли приговор судье Специализированного экономического суда Ержану Габдуллину. Его признали виновным в коррупционных правонарушениях и приговорили к 9 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz
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Судье Ержану Габдуллину было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере и посредничестве в даче взятки. Гособвинение просило признать его виновным и приговорить к 6 годам лишения свободы. Однако суд счел необходимым увеличить срок и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, теперь уже бывшему служителю Фемиды пожизненно нельзя работать на госслужбе.
Вместе с судьей Габдуллиным на скамье подсудимых находилась юрист строительной компании «Оливия» Елена Кантер-Скрипкина. Она признана виновной в даче взятки и приговорена к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Подсудимой Кантер-Скрипкиной тоже пожизненно запрещено занимать государственные должности.
После оглашения приговора судья Казыбекбийского районного суда Караганды Саян Аккожин прокомментировал свой вердикт.
«Вина подсудимых нашла свое подтверждение как показаниями свидетелей, так и заключением экспертиз, а также письменными материалами дела, - сказал он. – В отношении Габдуллина суд принял во внимание отягчающие вину обстоятельство – это нарушение принятой им судейской присяги. Это, в свою очередь, подорвало авторитет судебной системы Казахстана. В результате суд посчитал необходимым назначить окончательное наказание путем частичного сложения наказаний по двум статьям – 190-й и 367-й».
Что касается Елены Кантер-Скрипкиной, то суд учел тот факт, что она раскаялась и активно помогала следствию. Напомним
, что судья Специализированного экономического суда Ержан Габдуллин получил от юриста строительной компании «Оливия» Елены Кантер-Скрипкиной 8 млн тенге за положительное решение гражданского дела, которое находилось в производстве другого судьи. Служитель Фемиды обещал посодействовать и попросил вознаграждение. Пакет с деньгами юрист передала судье через посредника. Его во время обыска квартиры Габудуллина сбросил через окно дочь Габдуллина. Этот факт был зафиксирован наружным наблюдением.
Отметим, что приговор районного суда Караганды еще не вступил в законную силу.