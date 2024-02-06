Демократия должна быть рациональной

В этом году исполняется десять лет формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», которая впервые была озвучена Касым-Жомартом Токаевым 24 ноября 2014 года на международной конференции.

На основе данной формулы предлагаю детально разобрать то, как реформируются основные политические институты нашей страны и как формируется казахская рациональная демократия.

Сильный Президент

В начале ХХ века деятели «Алаш» впервые в нашей истории предложили внедрение инс­титута Президента. В 1911 году по инициативе и просьбе Алихана Букейхана общественный дея­тель, публицист, юрист Барлыбек Сырттан подготовил «Устав страны казахов».

Можно сказать, что это был первый проект Конституции Казахского государства в современном понимании. В докумен­те предлагалось внедрение должнос­ти Президента, которого будут избирать члены Национального Мажилиса.

Первые косвенные выборы Главы государства, которые предлагались еще в «Уставе страны казахов», были проведены в апреле 1990 года после учреждения пос­та Президента Казахской ССР. В начале декабря 1991-го впервые состоялись прямые всенародные президентские выборы.

За 30 лет этот важный институт власти претерпел различные изменения, прошел путь от французской модели президентства до отечественной модели суперпрезидентства.

Срок полномочий Главы государства менялся несколько раз. От двойной каденции по пять лет до двойного срока по семь лет. Затем снова состоялся возврат к двум пятилеткам.

Конституционная реформа 2022 года позволила демократизировать институт Президента, что выразилось в сокращении его полномочий и в ограничении срока пребывания на посту. Процесс трансформации института прошел эволюционным путем в два этапа.

Первый этап отмечен тем, что в целях перехода от суперпрезидентской модели к классической президентской республике с учетом предыдущего исторического опыта были предложены изменения, которые теперь отражены в Конституции. Это департизация – Президент на период осуществления своих полномочий не должен состоять в политической партии; борьба с непотизмом – близкие родственники Президента не вправе занимать должности политичес­ких государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора; децентрализация – исключение полномочий Президента снимать с должностей районных, городских и сельских акимов.

Второй этап состоит в том, что в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года Касым-Жомарт Токаев предложил установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания. Другими словами – septennat.

Однократная каденция распространена в ряде стран мира, как в президентских, так и в парламентских республиках. Мексика и Южная Корея являются теми государствами, где однократное президентство стало эталоном данной модели.

Однократное президентство в Мексике было внедрено еще в XIX веке. Первая мексиканская Конституция 1824 года, вводившая пост Президента, устанавливала четырехлетний срок, зап­рещая повторное переизбрание. Следующие Основные законы этой страны (1857-го и 1917 годов) установили шестилетний период полномочий главы государства, также исключающий возможность повторного избрания. Однократное президентство в Мексике сохраняется и поныне.

С 1987 года в шестой Корейской Республике президент избирается на однократный пятилетний срок прямым всеобщим голосованием.

Далеко не всем известен тот факт, что в конце XVIII века при разработке Конституции США рассматривался вариант однократного президентства с шестилетним сроком. Но он не был принят.

В XIX веке данную идею возродил и продвигал 7-й президент США Эндрю Джексон. Шестнадцать его преемников, в том числе 34-й президент Дуайт Эйзенхауэр и 39-й Джимми Картер, высказывались положительно об идее однократного президентства.

Глава нашего государства, предлагая однократное президентство, отметил следующее: «С одной стороны, семь лет – это достаточный период для реализации любой амбициозной прог­раммы. С другой, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность Главы государства на решение стратегических задач общенационального развития».

Таким образом, в нашей стране был проведен процесс демократизации института президентства. Тем временем два важных заявления Касым-Жомарта Токаева запустили и процесс десакрализации поста Главы государства.

В первую очередь здесь нужно отметить слова о том, что Президент – наемный менеджер, с которым народ заключает контракт на определенный период. Второй тезис состоит в том, что сменяемость глав государств неизбежна, казахстанцам уже в обозримом будущем предстоит избрать и третьего Президента, и четвертого, и пятого...

Уверен, что в будущем реформирование института президентства будет продолжено. К примеру, возможно, будет исключена норма о внеочередных выборах Главы государства. И каждые семь лет в положенный конституционный срок будут проходить очередные выборы. Такая традиция присуща сильным президентским демократичес­ким республикам.

Также, думаю, в будущем будет правильно рассмотреть вопрос об отмене требования к кандидатам в Президенты иметь стаж работы на государственной службе.

Влиятельный Парламент

История парламентаризма в нашей стране прошла разные этапы развития. Согласно «Уставу страны казахов», высшим органом государства должен был стать Национальный Мажилис.

В 1937 году был создан Верховный совет Казахской ССР, который продолжал свою работу и в Независимом Казахстане до марта 1994 года. В 1995-м на референдуме была принята новая Конституция республики, в результате появился двухпалатный Парламент.

Сегодня часто можно услышать такое мнение: мол, двухпалатный Парламент присущ исключительно федеративным государствам. Но это является большим заблуждением. В мире немало унитарных государств, в том числе развитых демократических, где имеются верхняя и нижняя палаты Парламента. Среди таких стран Франция, Италия, Япония, Польша и другие.

Как показывает опыт демократических стран, двухпалатный Парламент позволяет сформировать полноценную систему сдержек и противовесов. В рамках конституционных реформ 1998, 2007 и 2017 годов функции Парламента и система избрания депутатов претерпевали различные изменения.

В 1999 году впервые прошли выборы по смешанной системе. В 2007-м состоялся полный переход на пропорциональную систему избрания депутатов. После этого казахстанский Парламент критиковался за то, что он оказался неконкурентным, не стал ареной плюрализма мнений.

В 2019 году на первом заседании Национального совета общественного доверия было высказано мнение о необходимости перехода на смешанную пропорционально-мажоритарную избирательную систему. То, что это предложение было озвучено на площадке НСОД, вселяло уверенность, что данная реформа будет реализована в ближайшей перспективе. Стремительно разворачивающиеся политические изменения в стране и конституционная реформа 2022 года соз­дали возможность для перехода к смешанной системе.

В целом в рамках масштабной программы политических реформ усилилась роль Парламен­та. Основная цель – стать по нас­тоящему влиятельной ветвью власти, согласно формуле Президента.

Выборы в Сенат и Мажилис, которые состоялись в прошлом году, позволили перейти от тео­рии к практике и на деле показать, как изменился и как будет работать обновленный высший представительный орган страны.

По итогам мартовских выборов в Мажилис 2023 года, которые прошли по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, были сформированы шесть парламентских фракций, появились независимые депутаты-одномандатники. Таким образом, Парламент становится подлинной ареной плюрализма. Считаю, что демократизация казахского Парламента должна продолжиться и в будущем.

Думаю, и депутатов Сената должны выбирать не выборщики в лице депутатов маслихатов, а сами граждане регионов. На первом этапе можно внедрить прямые выборы только одного из двух депутатов Сената, а право выбирать второго сенатора оставить выборщикам.

Если обратиться к опыту США, то и в этой стране на начальном этапе депутатов верхней палаты избирали местные представительные органы. Сегодня же двух сенаторов от каждого штата избирают методом прямых выборов.

Следующие выборы в Мажилис можно провести уже не по формуле 70⁄30, а 50⁄50, таким образом увеличив количество одномандатных округов и усилив конкурентную политичес­кую борьбу.

Подотчетное Правительство

Сегодня Правительство является самой часто критикуемой ветвью власти. В прошлогоднем сентябрьском Послании народу Президент отметил, что основной груз ответственности за реформы будет лежать на Кабинете министров. Поэтому были предложены конкретные меры, как должна трансформироваться работа исполнительной власти.

Во-первых, подготовка и исполнение отраслевых решений, а также персональная ответственность за результат будут целиком возлагаться на министров, которые своими приказами должны оперативно принимать необходимые решения.

Во-вторых, Правительство будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики. Оно должно обладать всеми рычагами самостоятельного управления экономикой без волокиты и бюрократии, без согласований с Администрацией Президента.

Также следует отметить, что в прошлом году появились новые политические традиции. Теперь фракция парламентского большинства предлагает Президенту кандидатуру Премьер-минист­ра. А глава Правительства на расширенном собрании партии парламентского большинства будет отчитываться о реализации Посланий Президента.

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что в Казахстане на основе платформы политического центризма формируется свой демократический путь развития – рациональная демократия. На первом заседании Национального совета общественного доверия в сентябре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что мы должны оставаться на рациональных позициях.

Сегодня история дает нам шанс сформировать новые политичес­кие традиции, которые позволят демократизировать все ветви власти и создать эффективную систему сдержек и противовесов. При этом считаю: каждый граж­данин должен внести свою лепту в процесс построения новой демократической республики.