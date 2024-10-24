День библиотекаря отмечают в Казахстане

В стране насчитывается около 12 тысяч библиотек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане 24 октября является Днем библиотекаря. В стране насчитывается около 12 тысяч библиотек, почти 4 тысячи из которых находятся в ведении Министерства культуры и информации. В этих библиотеках работают более 9,5 тысяч библиотекарей, которые обеспечивают хранение около 73 миллионов книг.

«Библиотека – это пространство, где хранятся знания и культура, а труд библиотекарей помогает гражданам Казахстана получать доступ к образованию и духовным ценностям. Благодаря их работе, число пользователей публичных библиотек выросло с 3 миллионов до 5 миллионов в период с 2020 по 2024 годы. Электронные ресурсы востребованы пользователями из 110 стран мира», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Министерство продолжает работу по модернизации библиотек, улучшению их оснащения и пополнению фондов. Проект «Казахстанская национальная электронная библиотека» демонстрирует значительное развитие.

В Минкультуре отметили, что библиотекари вносят большой вклад в сохранение культурного наследия.