День государственных символов празднует Казахстан

Сегодня, 4 июня, в Казахстане празднуют День государственных символов республики, сообщает Kazpravda.kz
Праздник приурочен ко дню подписания Конституционного закона от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан».
4 июня 1992 года были приняты и установлены государственные символы — Герб, Флаг и Гимн, являющиеся отличительными знаками страны.
В 2006 году был утвержден новый государственный гимн Казахстана.
В феврале 2016 года правительство выпустило постановление о правилах празднования Дня государственных символов.
Согласно правилам, празднование Дня госсимволов включает в себя проведение официальных и торжественных церемоний, спортивных мероприятий всеми министерствами, нацкомпаниями и прочими организациями, акционером которых является государство, дипмиссиями РК за рубежом, учреждениями Вооруженных сил страны.
При проведении торжественных мероприятий помещения необходимо оформить госсимволами РК и привлечь к празднованию государственных и общественных деятелей, известных представителей культуры, образования и науки, экономики и финансов, а также других областей.
«Официальные и торжественные церемонии, спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня государственных символов, начинаются с поднятия и установки Государственного флага и сопровождаются исполнением Государственного гимна, при этом присутствующие поворачиваются лицом к флагу. При исполнении гимна присутствующие поют (слушают) стоя, при этом граждане Республики Казахстан прикладывают правую руку к сердцу», – говорится в постановлении Кабмина.