День государственных символов празднует Казахстан

Сегодня, 4 июня, в Казахстане празднуют День государственных символов республики, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Праздник приурочен ко дню подписания Конституционного закона от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан».

4 июня 1992 года были приняты и установлены государственные символы — Герб, Флаг и Гимн, являющиеся отличительными знаками страны.

В 2006 году был утвержден новый государственный гимн Казахстана.

В феврале 2016 года правительство выпустило постановление о правилах празднования Дня государственных символов.

Согласно правилам, празднование Дня госсимволов включает в себя проведение официальных и торжественных церемоний, спортивных мероприятий всеми министерствами, нацкомпаниями и прочими организациями, акционером которых является государство, дипмиссиями РК за рубежом, учреждениями Вооруженных сил страны.

При проведении торжественных мероприятий помещения необходимо оформить госсимволами РК и привлечь к празднованию государственных и общественных деятелей, известных представителей культуры, образования и науки, экономики и финансов, а также других областей.