Департамент торговли и защиты прав потребителей области Улытау помог вернуть 5,6 млн тенге жителям области

Общество
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Юлия Пулина

По данным ведомства, за четыре месяца 2023 года было рассмотрено 38 обращений и жалоб.

Зимой жезказганцам, купившим по акции некачественные массажные накидки, вернули около миллиона тенге. Благодаря вмешательству сотрудников департамента жителю поселка Жайрем возвращено 350 тыс. тенге. Мужчина сообщил, что оформил кредит, чтобы оплатить обучающий интернет-курс. Однако контент не соответствовал стоимости. Организаторы возвращать деньги не собирались и перестали отвечать на его звонки и сообщения, заблокировав номер телефона.

Чтобы получить правовую помощь, возмущенный потребитель написал заявление в департамент торговли и защиты прав потребителей. В результате ТОО полностью вернуло деньги клиенту в течение недели после получения претензии.

Сотрудники департамента сообщают о частых случаях обмана при покупке и изготовлении мебели на заказ. Как правило, люди оплачивают полную стоимость товара, а потом продавцы «теряются» или «кормят» обещаниями.

#жалобы #Жезказган #обращения #защита прав потребителей

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