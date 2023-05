Депутат Бапи требует прекратить выплачивать дивиденды акционерам Народного банка Казахстана

Фото © Sputnik / Абзал Калиев

Депутат Мажилиса РК Ермурат Бапи возмущен выплатой дивидендов акционерам банков, получившим финансирование из Нацфонда на оздоровление. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он напомнил, что в 2017–2021 годах по прямому указанию и поддержке экс-президента Нурсултана Назарбаева Правительство РК оказало значительную финансовую помощь банковскому сектору республики.

«Помощь получила название «оздоровление». Напомню: эта «оздоровительная» помощь, измеряемая в триллионах тенге, была предоставлена за счет Национального фонда. То есть, мы потратили общие казенные средства населения на «оздоровление» банков. Банки, получившие помощь, объединенные с «Jusan Bank», «АТФ банк» и «Цесна банк», «Народный банк», «Евразийский банк», Банк «Центркредит», «Нурбанк» и «РБК Банк». Однако, с 2017 года, опять же, с командой заинтересованного клана, было совершено множество транзакций, призванных соединить один из банков с другим, в результате чего одна семья полностью «поглотила» несколько банков. В итоге все закончилось мировым скандалом, связанным с фондом экс-президента и «Jusan Bank». В частности, этот скандал еще не закончился, граждане страны и депутаты Мажилиса должны в будущем выяснить, в чем заключается эта афера (перевод с казахского языка – прим. автора)», - сказал Бапи.

При этом, отметил депутат, эта информация получила огласку только благодаря международному исследовательскому Консорциуму журналистов (ICIJ).

«Мы бы даже не знали, что казахским банком владели иностранцы», - заявил он.

Депутат недоумевает, почему банки, которые зарабатывают за счет Национального фонда, выплачивают дивиденды своим акционерам.

«Почему банки, получившие миллиарды долларов помощи от Национального фонда, выплачивают дивиденды до того, как они вернут долги населению? Так, в предстоящем июне «Народный банк" выплатит своим акционерам в качестве дивидендов около полумиллиарда долларов», - констатировал мажилисмен.

Он привел официальные данные, согласно которым Народный банк Казахстана может направить на выплату дивидендов за 2022 год до 50% чистой прибыли за этот период.

«Это следует из материалов к годовому общему собранию акционеров, которое пройдет 25 мая. Размер выплат составит 25,38 тенге за одну бумагу - около 277 млрд тенге из чистой прибыли 554 млрд тенге, это в два раза больше, чем дивиденды за 2021 год (138,64 млрд тенге). Напомню, что 56,39% акций "Народного банка» через группу компаний "Алмэкс" принадлежат Динаре и Тимуру Кулибаевым. Владелец 23,13% - The Bank of New York», - озвучил данные Бапи.

В этой связи у депутата возник ряд вопросов к руководству Национального банка.

«Откуда и как появилась эта "чистая прибыль Народного банка в размере 554 млрд тенге, при том, что долг перед Национальным фондом не погашен? Как вы объясните практику выплаты дивидендов до того, как Народный банк и другие банки, получившие помощь за счет населения, вернут долги Нацфонду? За последние 6 лет и в какие годы какой банк, в том числе Народный банк, вернули долги Нацфонду?», - задался вопросами депутат Бапи.

Также он требует заслушать отчет Народного банка и Национального банка РК по этим вопросам и требует принять документ, который прекратит выплату дивидендов до тех пор, пока эти фининституты не представят отчет.