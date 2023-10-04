Депутат Бапи заявил о поддержке ваххабизма высокопоставленными госслужащими

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Депутат Мажилиса Ермурат Бапи заявил, что уровень распространения в стране радикальных течений Ислама и свободная деятельность их представителей свидетельствует о том, что в госорганах Казахстана работают и проводят деструктивную работу приверженцы ваххабизма. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат напомнил, что в стране созданы все условия для развития традиционных религий.

«Количество строящихся мечетей и храмов не ограничено. Даже если в больших городах нет свободного места для строительства школ, всегда найдется место для строительства мечетей и церквей. Вместе с тем, духовный мир казахского народа должен развиваться не в мечети, а в школе и на объектах культуры. Как известно, недавно выступая с трибуны ООН, президент Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность тем, что в европейских странах учащаются акты сжигания Корана. Наш президент был единственным государственным руководителем из числа мировых политических лидеров, выступившим в защиту Корана на этой Генассамблее. Я считаю, что это и есть настоящий показатель уважения к Исламу», - сказал депутат.

Однако, констатировал Бапи, за последние несколько лет чуждые течения Ислама угрожают подрывом сложившимся в казахстанском обществе социально-бытовым устоям, и эти угрозы получают все большее распространение.

«Данные угрозы начали разрушать общество и бросать вызов государственной целостности, выступать против традиций национального единства, национального развития казахского народа и сложившегося тысячелетиями исламского образа жизни казахов. Есть опасения, что эта радикальная религиозная тенденция приобретает политический характер. Это происходит потому, что нетрадиционные религиозные группы, пользуясь недостаточной религиозной образованностью народа, стараются привить нам ложные духовные ценности и чужие традиции», - продолжил депутат.

По его мнению, все описанное следует понимать, как нападение на национальную систему ценностей и духовную основу страны.

«К сожалению, такие токсичные исламские секты активно распространяются в ряде регионов страны: в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Улытауской, Алматинской областях. Малый бизнес этих регионов, особенно связанный с рыночной торговлей, захватывают ваххабисты – приверженцы салафизма. Это говорит и о том, что на местах есть представители местной власти, которые поддерживают развитие радикальных сект. Ни для кого не секрет, что в самой государственной власти есть высокопоставленные государственные служащие, которые поддерживают пропаганду ваххабизма и чуждых течений. Если это не просто слухи, а реальная ситуация, то наша государственность находится под угрозой», - заявил Ермурат Бапи.

Депутат напомнил, что согласно Конституции Казахстан является светским государством, однако есть силы, которые поставили цель ввергнуть страну в «пучину мракобесия».

«Старый Казахстан» продолжает нести эту угрозу. «Старый режим», включающий в себя некоторую часть населения, пропагандирующую идеи ваххабизма, угрожающего казахскому национальному развитию, хотел сохранить свою власть как можно дольше, разделив страну на социальные группы. Сегодня тот же «Старый Казахстан» намерен растоптать «Новый Казахстан» через религиозную идеологию, чуждую казахским национальным традициям. К чему это приводит, мы увидели во время январских событий. Активные представители общества, выступающие против негативных религиозных течений, отовсюду бросают вызов извращенной ваххабистской секте. Но мы не можем противостоять радикальной религиозной угрозе, которая выступает единым организованным и агрессивным фронтом во всех столкновениях», - сказал депутат.

Бапи подчеркнул, что одними лозунгами о том, «государство отдельно от религии» или «религия – отдельно от государства», уже не обойтись.

«Пришло время понять, что такая политическая позиция постепенно подрывает нашу национальную целостность и государственное единство. Осознает ли правительство сложившуюся сложную ситуацию, разрабатываются ли меры или даже правительственная программа экстренного прекращения национальной розни, порождаемой негативными религиозными течениями? Считает ли Кабмин, что возникла общественная необходимость внести соответствующие изменения и дополнения в Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», принятый 12 лет назад – 11 октября 2011 года? В сложившейся общественной ситуации мы считаем, что правительство и парламент должны быть заинтересованы в объединении совместных усилий для сохранения единства нации и условий для устойчивого развития государства. Уверен, что депутаты поддержат, если будет законодательная инициатива со стороны правительства по указанным вопросам», - заключил парламентарий.