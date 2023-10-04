Депутат Бапи заявил о поддержке ваххабизма высокопоставленными госслужащими

Парламент
570
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам мажилисмена, есть опасения, что радикальная религиозная тенденция в республике приобретает политический характер

Фото: qaz365.kz

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи заявил, что уровень распространения в стране радикальных течений Ислама и свободная деятельность их представителей свидетельствует о том, что в госорганах Казахстана работают и проводят деструктивную работу приверженцы ваххабизма. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат напомнил, что в стране созданы все условия для развития традиционных религий.

«Количество строящихся мечетей и храмов не ограничено. Даже если в больших городах нет свободного места для строительства школ, всегда найдется место для строительства мечетей и церквей. Вместе с тем, духовный мир казахского народа должен развиваться не в мечети, а в школе и на объектах культуры. Как известно, недавно выступая с трибуны ООН, президент Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность тем, что в европейских странах учащаются акты сжигания Корана. Наш президент был единственным государственным руководителем из числа мировых политических лидеров, выступившим в защиту Корана на этой Генассамблее. Я считаю, что это и есть настоящий показатель уважения к Исламу», - сказал депутат.

Однако, констатировал Бапи, за последние несколько лет чуждые течения Ислама угрожают подрывом сложившимся в казахстанском обществе социально-бытовым устоям, и эти угрозы получают все большее распространение.

«Данные угрозы начали разрушать общество и бросать вызов государственной целостности, выступать против традиций национального единства, национального развития казахского народа и сложившегося тысячелетиями исламского образа жизни казахов. Есть опасения, что эта радикальная религиозная тенденция приобретает политический характер. Это происходит потому, что нетрадиционные религиозные группы, пользуясь недостаточной религиозной образованностью народа, стараются привить нам ложные духовные ценности и чужие традиции», - продолжил депутат.

По его мнению, все описанное следует понимать, как нападение на национальную систему ценностей и духовную основу страны.

«К сожалению, такие токсичные исламские секты активно распространяются в ряде регионов страны: в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Улытауской, Алматинской областях. Малый бизнес этих регионов, особенно связанный с рыночной торговлей, захватывают ваххабисты – приверженцы салафизма. Это говорит и о том, что на местах есть представители местной власти, которые поддерживают развитие радикальных сект. Ни для кого не секрет, что в самой государственной власти есть высокопоставленные государственные служащие, которые поддерживают пропаганду ваххабизма и чуждых течений. Если это не просто слухи, а реальная ситуация, то наша государственность находится под угрозой», - заявил Ермурат Бапи.

Депутат напомнил, что согласно Конституции Казахстан является светским государством, однако есть силы, которые поставили цель ввергнуть страну в «пучину мракобесия».

«Старый Казахстан» продолжает нести эту угрозу. «Старый режим», включающий в себя некоторую часть населения, пропагандирующую идеи ваххабизма, угрожающего казахскому национальному развитию, хотел сохранить свою власть как можно дольше, разделив страну на социальные группы. Сегодня тот же «Старый Казахстан» намерен растоптать «Новый Казахстан» через религиозную идеологию, чуждую казахским национальным традициям. К чему это приводит, мы увидели во время январских событий. Активные представители общества, выступающие против негативных религиозных течений, отовсюду бросают вызов извращенной ваххабистской секте. Но мы не можем противостоять радикальной религиозной угрозе, которая выступает единым организованным и агрессивным фронтом во всех столкновениях», - сказал депутат.

Бапи подчеркнул, что одними лозунгами о том, «государство отдельно от религии» или «религия – отдельно от государства», уже не обойтись. 

«Пришло время понять, что такая политическая позиция постепенно подрывает нашу национальную целостность и государственное единство. Осознает ли правительство сложившуюся сложную ситуацию, разрабатываются ли меры или даже правительственная программа экстренного прекращения национальной розни, порождаемой негативными религиозными течениями? Считает ли Кабмин, что возникла общественная необходимость внести соответствующие изменения и дополнения в Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», принятый 12 лет назад – 11 октября 2011 года? В сложившейся общественной ситуации мы считаем, что правительство и парламент должны быть заинтересованы в объединении совместных усилий для сохранения единства нации и условий для устойчивого развития государства. Уверен, что депутаты поддержат, если будет законодательная инициатива со стороны правительства по указанным вопросам», - заключил парламентарий.

#мажилис #депутат #заявление #опасность #ислам #угроза #Ермурат Бапи #ваххабизм

Популярное

Все
Ждем побед в боксе
Праздник середины осени
Больше инвестиций – больше проектов
Простите, Учитель!
Покатался от души
Ненужные инвестиции
О школах и градостроительстве
Разговор будет о главном
Вовремя засыпать семена
Все для счастливых пенсионеров
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
Токаев и Шольц выступили с совместным заявлением для прессы
В авиакатастрофе под Карагандой погибли пилот-инструктор и курсант военного института – КГА
Оставившую новорожденную в чайхане «мать-кукушку» ищут в Актобе
Петроглифы: connecting people
Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Мажилисмен обвинил топ-менеджмент "Самрук-Казына" в ненасыт…
Правительство для граждан лишается статуса единственного оп…
Закон по ратификации Соглашения о создании Тюркского инвест…
Сенаторы утвердили повестку заседания палаты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]