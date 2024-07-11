Маулен Ашимбаев принял участие в парламентском форуме БРИКС

Сенат, Парламент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в работе X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

На полях форума на протяжении двух дней проходит обсуждение роли парламентов в повышении эффективности системы международных отношений, укрепления многосторонней торговой системы, противодействия последствиям глобальных кризисов, а также перспектив межпарламентского сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.

Приветствуя участников встречи, Маулен Ашимбаев отметил, что нынешний форум проходит на фоне серьезных вызовов и угроз, с которыми сталкивается мир. При этом геополитическая напряженность усугубляется экономическим и климатическим кризисами. Спикер Сената подчеркнул, что в этих условиях общей задачей является снижение конфронтации и поиск эффективных решений для обеспечения безопасности и стабильности в современном мире.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал необходимость преодоления стереотипов блокового мировосприятия и укрепления основ открытости и конструктивного сотрудничества. Казахстан активно поддерживает партнерство с ключевыми международными организациями, такими, как БРИКС, которые предлагают взвешенные подходы к созданию безопасного и сбалансированного мира. Это соответствует казахстанской политике, направленной на укрепление международной и региональной стабильности», – сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также подчеркнул важность максимального использования парламентской дипломатии в преодолении кризиса доверия и дальнейшего укрепления связей между народами и государствами. В этой связи, Маулен Ашимбаев обозначил ряд ключевых направлений межпарламентского взаимодействия.

«Важным направлением межпарламентского взаимодействия представляется продовольственная безопасность. В условиях геополитической турбулентности и глобальных климатических изменений это направление приобретает критическое значение. Сегодня совокупный сельскохозяйственный потенциал стран БРИКС превышает половину общемирового. Значимым агроиндустриальным потенциалом обладают и страны СНГ, включая Казахстан. В сегодняшнем мире критическое значение имеют стабильные и предсказуемые цены на продовольствие, безопасность логистических цепочек, внедрение инноваций с целью рационального использования водных и земельных ресурсов. Совместные шаги в этом направлении способствовали бы снижению продовольственного дисбаланса и внесли значительный вклад в устойчивое развитие наших стран», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Подчеркнул в своем выступлении спикер Сената и важность межпарламентского взаимодействия в достижении Целей устойчивого развития. Он отметил, что для дальнейшего усиления этой работы в Казахстане создана парламентская комиссия по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития.

«Предлагаем создать платформу для межпарламентского диалога по устойчивому развитию. Целью платформы могла бы быть координация усилий парламентов стран БРИКС и СНГ в достижении Целей устойчивого развития. Еще одно перспективное направление взаимодействия – сфера науки, новых технологий и инноваций. Эта сфера имеет ключевое значение для повышения конкурентоспособности наших стран и является важным фактором экономического роста», - предложил спикер Сената.

Еще одно направление, в котором парламентарии могли бы активизировать взаимодействие – укрепление сотрудничества в цифровой среде. По мнению Маулена Ашимбаева, для депутатов важно совместно работать над совершенствованием законодательства в области кибербезопасности, защиты данных, электронной коммерции и обмениваться опытом в области регулирования цифровой сферы.

Отметим, что в работе форума приняли участие высокие представители парламентов Азербайджана, Армении, Беларуси, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, России, Таджикистана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР. С приветственным словом к участникам Форума также обратился президент России Владимир Путин.

В этот же день на полях форума Маулен Ашимбаев провел ряд двусторонних встреч со своими зарубежными коллегами. С председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой Маулен Ашимбаев обсудил перспективы развития межпарламентских связей двух стран и вопросы дальнейшего расширения регионального сотрудничества. В частности, стороны обменялись мнениями о совместной работе в рамках реализации Стратегии «Центральная Азия – 2040».

Казахстанско-иранское межпарламентское взаимодействие спикер палаты обсудил с председателем Меджилиса Ирана Мохаммад-Багер Галибафом. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Ираном развиваются поступательно во многих областях. Налажен конструктивный политический диалог, сформирована солидная договорно-правовая база, укрепляется экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. В этой связи парламентарии отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между парламентами двух стран.

#Сенат #Ашимбаев #БРИКС

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