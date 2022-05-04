Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Мажилис
Депутат Конуров настаивает на создании отраслевых государственных банков
Тусупбекова Лаура

Депутат Мажилиса, глава фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров настаивает на создании отраслевых государственных банков. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Айкын Конуров считает, что серьезные реформы, которые идут в отечественной экономике, пока никак не затронули банковскую сферу.

«Но именно сейчас сложилась необходимость принять решительные действия, способные качественно улучшить работу банковской системы, давно оторвавшейся от нужд населения и реального сектора экономики. Необходимо остановить процесс нескончаемого финансирования частных банков, квазигосударственных посредников и направить средства на создание государственных банков нового поколения. После вступления Казахстана в ВТО и снятия ограничительных барьеров на наш рынок в массовом порядке так и не пришли зарубежные финансовые институты развитых стран со своими технологиями и более доступными ресурсами. Ключевые позиции занял лишь российский банковский капитал. За последние 5 лет доля российских дочерних банков в объеме активов казахстанских банков второго уровня выросла с 9% до 15%», - констатировал глава фракции НПК.

Однако, напомнил он, ситуация кардинальным образом меняется из-за санкций, под которые попали материнские банки – «Сбербанк», банк ВТБ, «Альфа банк». Из-за ограничений по валютным операциям и переводам, в целом из-за опасения еще более жестких санкций идет сокращение операций, как по кредитам, так и по депозитам.

«Высвобождается очень большая ниша, заполнить которую пока нечем. Здесь становится очевидным, какая стратегическая ошибка была допущена из-за того, что в свое время в Казахстане не был создан многофункциональный полноценный государственный банк. Именно он был бы сейчас способен привлечь депозиты, обеспечив гражданам надежный стабильный доход, а также не допустить снижения кредитных потоков. Все это время либеральные экономисты, противники государственных банков уверяли, что рынку достаточно частных финансовых институтов. Но сегодняшняя ситуация показывает несостоятельность их позиции. В результате наши граждане и бизнес несут серьезные убытки, испытывают стресс и неудобства. Казахстанцы и предприниматели остались один на один с проблемами заморозки денег на банковских счетах дочерних банков «Сбербанк», ВТБ, «Альфа банк», - сказал Айкын Конуров.

В результате ошибочных решений в области развития и регулирования финансового сектора, констатировал он, государство вынуждено наращивать кредитование экономики.

«По причине отсутствия специализированных банков деньги из бюджета, вместо реализации социальных программ, направляются в экономику через различные квазигосударственные структуры, институты развития с привлечением частных банков. Например, по сельскому хозяйству, несмотря на ликвидацию отдельного холдинга «Казагро», ситуация с прозрачностью финансирования никак не изменилась. Кредитование отрасли из республиканского бюджета идет через микрокредиты по линии акиматов, субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам. В сфере промышленности кредитные ресурсы из бюджета идут по многоэтажной схеме через холдинг «Байтерек», «Банк развития Казахстана», «Фонд развития промышленности». Все это называется красивым термином «повышение доступности финансовых услуг». Но на самом деле за этим стоит постоянное спонсирование неэффективной частной банковской системы, которая не в состоянии генерировать доступные кредитные ресурсы», - считает Айкын Конуров, отметив, что по такой же схеме работал и Банк развития Казахстана, который не сумел стать полноценным государственным банком.

Фракция «Народная партия Казахстана» заостряет внимание на том, что экономика вступает в совершенно новую эпоху.

«Нам нужна принципиально новая банковская система, ориентированная не на спекулятивный доход и подчинение экономики своим интересам, а на содействие развитию производственного потенциала. Это невозможно без прямого участия государства через создание государственных банков. Как минимум, это касается двух базовых отраслей - сельского хозяйства и промышленности. Стране для развития крайне необходимы государственные «Агробанк» и «Промстройбанк», - добавил мажилисмен.

Популярное

Все
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Была не в настроении": учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Что думают юристы и политологи об идее провести референдум в Казахстане
Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул
Влага для полей при «сухих» прогнозах
Каждому – по заслугам
Равнение на улучшения
Болат и его команда
Информацию об увеличении ставок ввозных таможенных пошлин на авто опровергли в КГД
«Покрывало» для пашни
Мажилис внепланово рассмотрит законопроект о референдуме в Казахстане
Их жизнь достойна подражания
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 мая
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Указ Президента Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Международное сотрудничество , Мажилис
Армения будет выплачивать компенсацию в случае вывоза в тре…
Мажилис
Мажилис одобрил поправки в закон о республиканском референд…
Мажилис
Соглашение о налоговой политике между странами СНГ будет пр…
Мажилис
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]