Депутат Конуров настаивает на создании отраслевых государственных банков

Депутат Мажилиса, глава фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров настаивает на создании отраслевых государственных банков. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Айкын Конуров считает, что серьезные реформы, которые идут в отечественной экономике, пока никак не затронули банковскую сферу.

«Но именно сейчас сложилась необходимость принять решительные действия, способные качественно улучшить работу банковской системы, давно оторвавшейся от нужд населения и реального сектора экономики. Необходимо остановить процесс нескончаемого финансирования частных банков, квазигосударственных посредников и направить средства на создание государственных банков нового поколения. После вступления Казахстана в ВТО и снятия ограничительных барьеров на наш рынок в массовом порядке так и не пришли зарубежные финансовые институты развитых стран со своими технологиями и более доступными ресурсами. Ключевые позиции занял лишь российский банковский капитал. За последние 5 лет доля российских дочерних банков в объеме активов казахстанских банков второго уровня выросла с 9% до 15%», - констатировал глава фракции НПК.

Однако, напомнил он, ситуация кардинальным образом меняется из-за санкций, под которые попали материнские банки – «Сбербанк», банк ВТБ, «Альфа банк». Из-за ограничений по валютным операциям и переводам, в целом из-за опасения еще более жестких санкций идет сокращение операций, как по кредитам, так и по депозитам.

«Высвобождается очень большая ниша, заполнить которую пока нечем. Здесь становится очевидным, какая стратегическая ошибка была допущена из-за того, что в свое время в Казахстане не был создан многофункциональный полноценный государственный банк. Именно он был бы сейчас способен привлечь депозиты, обеспечив гражданам надежный стабильный доход, а также не допустить снижения кредитных потоков. Все это время либеральные экономисты, противники государственных банков уверяли, что рынку достаточно частных финансовых институтов. Но сегодняшняя ситуация показывает несостоятельность их позиции. В результате наши граждане и бизнес несут серьезные убытки, испытывают стресс и неудобства. Казахстанцы и предприниматели остались один на один с проблемами заморозки денег на банковских счетах дочерних банков «Сбербанк», ВТБ, «Альфа банк», - сказал Айкын Конуров.

В результате ошибочных решений в области развития и регулирования финансового сектора, констатировал он, государство вынуждено наращивать кредитование экономики.

«По причине отсутствия специализированных банков деньги из бюджета, вместо реализации социальных программ, направляются в экономику через различные квазигосударственные структуры, институты развития с привлечением частных банков. Например, по сельскому хозяйству, несмотря на ликвидацию отдельного холдинга «Казагро», ситуация с прозрачностью финансирования никак не изменилась. Кредитование отрасли из республиканского бюджета идет через микрокредиты по линии акиматов, субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам. В сфере промышленности кредитные ресурсы из бюджета идут по многоэтажной схеме через холдинг «Байтерек», «Банк развития Казахстана», «Фонд развития промышленности». Все это называется красивым термином «повышение доступности финансовых услуг». Но на самом деле за этим стоит постоянное спонсирование неэффективной частной банковской системы, которая не в состоянии генерировать доступные кредитные ресурсы», - считает Айкын Конуров, отметив, что по такой же схеме работал и Банк развития Казахстана, который не сумел стать полноценным государственным банком.

Фракция «Народная партия Казахстана» заостряет внимание на том, что экономика вступает в совершенно новую эпоху.

«Нам нужна принципиально новая банковская система, ориентированная не на спекулятивный доход и подчинение экономики своим интересам, а на содействие развитию производственного потенциала. Это невозможно без прямого участия государства через создание государственных банков. Как минимум, это касается двух базовых отраслей - сельского хозяйства и промышленности. Стране для развития крайне необходимы государственные «Агробанк» и «Промстройбанк», - добавил мажилисмен.