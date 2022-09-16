Депутат обосновал новый срок президентства священным для казахов числом 7

Депутат Мажилиса, член фракции «Ак жол» Казыбек Иса, выступая на совместном заседании палат Парламента Казахстана, аргументировал предложенный 7-летний срок президентства священным для казахов числом 7, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Некоторые вместо того, чтобы поддержать, говорят, почему Президент должен избираться только 1 раз. Что можно сказать им? 7 лет – это срок достаточный для достижения каких-либо успехов. Не будем забывать о том, что у казахов число 7 считается священным», – сказал он.

Также депутат недоумевает, почему граждане возмущены предстоящими выборами Главы государства.

«До вчерашнего дня говорили, когда же будут выборы в Мажилис и выборы Президента? И когда Президент, выполнив требование общества, объявил сроки обоих выборов, появились заявляющие: почему будут выборы Президента? Заниматься политикой – значит быть готовым к любым выборам в любое время. Занимаясь политикой, негоже поднимать шум и сетовать, что поезд уже ушел», – горячо высказался депутат.