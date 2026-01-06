Мунайлинский район Мангистауской области сталкивается с растущей нагрузкой на систему обращения с отходами: при отсутствии перерабатывающих мощностей полигон твердых бытовых отходов в селе Баянды вынужден принимать мусор не только со своей территории, но и из Актау, а также из некоторых сел Тупкараганского района. Чтобы оценить ситуацию на месте и выработать решения, объект посетил депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Едил Жанбыршин, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Полигон расположен в 2,5 км к юго-западу от села Баянды и в 21 км от международного аэропорта Актау. Проектная площадь составляет 25 га, расчетный срок эксплуатации – 30 лет. В настоящее время на полигоне за счет деятельности частных предпринимателей около 40 процентов поступающих отходов прессуются и направляются на переработку. Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Едил Жанбыршин отметил, что даже эти меры носят скорее вынужденный характер и не заменяют полноценной системы переработки.

Он рассказал, что сегодня в Мажилисе по инициативе депутатов ведется работа над поправками по вопросам экологии.

– Новый законопроект направлен на совершенствование системы управления отходами, внедрение экономических стимулов для переработки и пересмотр подходов к плате за утилизацию. Экология – это не абстрактная тема. Как сказал Президент в своем интервью газете «Turkistan», чистота должна стать остовом нашего национального менталитета. Именно поэтому наша партия обращает особое внимание на вопросы экологии. Менее чем за два года партийной акции «Таза бейсенбі» по стране собрано свыше 190 тыс. тонн мусора, – отметил депутат.

Народный избранник также отметил, что проблема обращения с отходами в Мангистауской области в целом остается одной из наиболее острых. С учетом климатических условий региона, плотности застройки и миграционного прироста, развитие сортировки и переработки мусора должно идти параллельно с законодательными изменениями, а не постфактум, после переполнения полигонов.

По итогам посещения было заявлено, что предложения по развитию инфраструктуры обращения с отходами в Мунайлинском районе будут обобщены и учтены в дальнейшей законотворческой работе депутатов, а также при взаимодействии с Правительством и местными исполнительными органами.

Днем ранее Едил Жанбыршин провел встречу с председателями и депутатами местных маслихатов. В беседе он подробно рассказал о принятых и разрабатываемых в Мажилисе законах, направленных на повышение качества жизни граждан, а также о результатах аналитической и мониторинговой работы по ключевым отраслевым вопросам. Особое внимание было уделено инициативам по развитию регионов, модернизации объектов жизнеобеспечения – водо-, тепло- и газоснабжения, поддержке энергетической инфраструктуры, включая МАЭК, а также вопросам экологии, недропользования, продовольственной безопасности, здравоохранения и образования. В свою очередь депутаты маслихатов обозначили ряд актуальных проблем своих территорий – от состояния школ и дорог до сохранения исторического наследия и решения экологических вопросов. Все озвученные проблемы мажилисмен взял на личный контроль.