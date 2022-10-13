Депутат предложил утвердить единые правила создания и использования региональных символов

Сенатор Нурторе Жусип посетовал на отсутствие правил, регулирующих использование геральдики на региональном уровне. В своём депутатском запросе на имя премьер-министра страны он подчеркнул, что гербы областей и городов обладают серьезным потенциалом для развития патриотизма граждан, но эта сфера не регулируется никаким законом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам депутата, единых правил и методического руководства, обязывающего акиматы к сохранению и реализации государственного стиля в отношении региональных символов, не существует.

«Мониторинг, проведенный Министерством культуры и спорта в 2015-2022 годах, показывает, что система разработки, утверждения, применения и использования региональных символов соответствующих административно-территориальных единиц до сих пор не урегулирована должным образом. В настоящее время 13 из 20 областей, 3 мегаполиса, 137 из 186 районов, 33 из 89 моногородов Казахстана имеют свою символику. Но порядок утверждения региональной символики законом не регламентирован», - сказал сенатор.

Депутат отметил, что для восполнения этого пробела важно принять положение и методические указания по утверждению, применению, установке, размещению и использованию региональных символов.

Предложение сенатора - внести соответствующие изменения Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».