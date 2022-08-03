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Депутат Сената Мурат Бактиярулы посетил Шиелийский район
Депутат Сената Парламента РК Мурат Бактиярулы посетил Шиелийский район Кызылординской области.
В ходе поездки сенатор встретился с жителями поселка Шиели, Байтерекского и Жанатурмысского сельских округов. Участники встреч обсудили социальные вопросы местного населения.
Также сенатор посетил объекты строительства моста, школ, спортивно-оздоровительного комплекса и паровой котельной школы №148.
Кроме того, парламентарий ознакомился с ходом ремонтных работ спортивной школы в Талаптанском сельском округе.
В свою очередь, жители населенных пунктов высказали свои предложения и выразили надежду на скорое решение актуальных проблем района.