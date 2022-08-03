Депутат Сената Мурат Бактиярулы посетил Шиелийский район

Депутат Сената Парламента РК Мурат Бактиярулы посетил Шиелийский район Кызылординской области.

В ходе поездки сенатор встретился с жителями поселка Шиели, Байтерекского и Жанатурмысского сельских округов. Участники встреч обсудили социальные вопросы местного населения.

Также сенатор посетил объекты строительства моста, школ, спортивно-оздоровительного комплекса и паровой котельной школы №148.

Кроме того, парламентарий ознакомился с ходом ремонтных работ спортивной школы в Талаптанском сельском округе.

В свою очередь, жители населенных пунктов высказали свои предложения и выразили надежду на скорое решение актуальных проблем района.