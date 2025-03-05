Депутат требует подтвердить или опровергнуть скрытый вывоз из Казахстана редкоземельных металлов

Как он отметил, борьба за контроль над этими ресурсами в мире обостряется

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Азат Перуашев требует подтвердить или опровергнуть скрытый вывоз корпорацией «Казахмыс» редкоземельных металлов. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Он напомнил, что Казахстан обладает значительными запасами редкоземельных металлов, включая лантан, церий, иттрий и других, имеющих стратегическое значение для высокотехнологичной промышленности.

«Редкоземельные металлы становятся «новой нефтью» в глобальной экономике, а их наличие все больше влияет на баланс сил в мире. Борьба за контроль над этими ресурсами обостряется. Мировая потребность в редкоземельных металлах ежегодно растёт, по оценкам специалистов в ближайшие годы спрос на некоторые из них может возрасти до 40 раз. По прогнозам, к 2030 году этот рынок превысит 10 млрд долларов в год», - отметил Перуашев.

Мажилисмен привел слова главы государства на расширенном заседании правительства о том, что Казахстан обладает большим потенциалом для добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, спрос на который в мире растет, и значит нужно привлечь инвестиции и передовые технологии в эту отрасль, сделав упор как на зарубежных инвесторов, так и на отечественный бизнес.

«Злободневность данного поручения подчеркивают сообщения в прессе о недобросовестном или даже подозрительном отношении к редкоземельным ресурсам со стороны крупных отечественных недропользователей. Так, в соцсетях появилась информация бывшего лаборанта «Казахмыса» Бакыт Адиловой о том, что якобы данная корпорация вывозит руду и медный концентрат без проведения химического анализа, скрывая содержание в них драгоценных и редкоземельных металлов. По ее мнению, тем самым компания искусственно занижает его стоимость и наносит ущерб национальной экономике в угоду олигархам», - сказал депутат.

Он также привел информацию, согласно которой горнодобывающие гиганты без лабораторного анализа руды и концентратов на протяжении десятилетий вывозят сырье для зарубежного производства драгоценных и редкоземельных металлов.

«В итоге даже невозможно оценить ущерб Казахстана от бесконтрольного вывоза ресурсов, стоимость которых возрастает с каждым годом. В этой связи, просим подтвердить или опровергнуть информацию об отсутствии требований анализа руды и концентратов, вывозимых из Казахстана добывающими компаниями, а в случае несоответствия действительности данных сведений, подать в суд за распространение недостоверной информации, наносящей ущерб репутации компаний и отрасли. В случае же подтверждения факта вывоза руды и концентратов без анализа их химического состава, провести антикоррупционное расследование, выявить виновных, привлечь к ответственности и принять меры по возмещению ущерба», - заявил Перуашев.

Также он требует ужесточить таможенный контроль за экспортом минерального сырья на предмет содержания редкоземельных и драгоценных металлов, при необходимости – оснастить систему контроля специализированными лабораториями.