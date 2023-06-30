Депутат заявил в Генпрокуратуру на 8 областных акиматов

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«Вопрос возникает в том, что очевидно в нецелевом назначении используются бюджетные средства. Вчера я направил заявление в Генеральную прокуратуру в отношении восьми областных акиматов, где «исчезли» 24 миллиарда тенге на подведение инженерных сетей. Где эти деньги? А люди-то ждут свои земельные участки! И скажите, после этого всего я должен быть доволен правительством?» - сказал Бакытжан Базарбек в кулуарах после совместного заседания палат Парламента.

Он перечислил эти области.

«Мангистауская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Костанайская, Акмолинская, Жетысуская, Жамбылская области - восемь областных акиматов, где в 2021 году был выделен 51 млрд тенге в разрезе областей, кому-то 5 млрд, кому-то 8 млрд. Из них освоено 48 млрд тенге. На 24 млрд работы были выполнены, а об остальных 24 млрд тенге никто не отчитался! Где эти инженерные сети? А люди стоят и ждут свои земельные участки», - отметил депутат.

«Еще в 2023 году выделяют 61 млрд, а в 2024 году – 54 млрд тенге. Как мы будем выделять деньги, когда мы не знаем даже, что с деньгами, которые в 2022 году были выделены?! Это же средства из республиканского бюджета! Антикор даже, честно говоря, не знает обо всём этом. Я в Генпрокуратуру вчера передал заявление, надеюсь, они передадут в Антикор», - добавил Базарбек.