Депутатов Парламента Грузии оштрафовали за прогулы

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Парламент Грузии оштрафовал депутатов за прогулы на 80 тысяч лари (свыше 13,6 млн тенге – прим. ред.), передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Новости-Грузия»

Фото: parliament.ge

Депутатам Парламента Грузии за год вычли из зарплат 80 тысяч лари за прогулы, сообщил председатель Парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, большая часть – 60 тысяч лари – пришлись на оппозицию, депутаты которой чаще всего пропускали заседания без уважительной причины. 

Папуашвили отметил, что удержанные суммы Парламент потратит на благотворительность.

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